Uniwersytet Warszawski ogłosił Słowo Roku 2024. Ma związek z Tuskiem

Nie samym młodzieżowym słowem roku człowiek żyje. Instytut Języka Polskiego UW rozstrzygnął swój plebiscyt, prowadzony pod patronatem Rady Języka Polskiego. Językoznawcy stwierdzili, że w 2024 roku na taki tytuł zasługiwała „koalicja”.

Słowo Roku 2024. Językoznawcy wybrali „koalicję”

– To nie jest nic dziwnego, ponieważ słowo „koalicja” występowało w mediach w ostatnim roku znacznie częściej niż w latach poprzednich – tłumaczył prof. Marek Łaziński, który ogłaszał wyniki plebiscytu.

– Słowo jest wygodne do komentowania, bo w zależności od tego, co do niego dodamy, to inaczej patrzymy na koalicję. Słowo Roku jest słowem bez żadnych dat dodanych do słowa „koalicja”. Słowo to jest z nami od dawna, od XVI wieku i nie zmienia istotnie znaczenia – zauważał.

Drugie miejsce uzyskała „komisja”, odnosząca się do licznych komisji śledczych, a trzecie „zetki”, czyli inaczej „pokolenie Z”. Dobre wyniki uzyskały też „powódź”, „rozliczenia”, „babciowe” oraz „azyl”.

Słowo Roku 2024. Internauci z własnym wyborem

W głosowaniu internautów wygrała „sztuczna inteligencja”. Zaskoczeniem może być drugie miejsce „babciowego”, które lansowane było głównie przez jedną siłę polityczną. Trzecie miejsce przypadło „powodzi”. W kategorii Studenckie Słowo Roku wygrała „stołówka”.

Do kapituły językoznawców, która wyłoniła Słowo Roku 2024, należeli: prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Bralczyk, red. Bartek Chaciński, prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek, red. Teresa Kruszona, red. Agnieszka Kunikowska, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Renata Przybylska, prof. Michał Rusinek, prof. Barbara Sobczak, red. Małgorzata Tułowiecka. Sekretarzem kapituły jest prof. Marek Łaziński.

W internetowym głosowaniu udział mógł wziąć każdy, wchodząc na stronę sloworoku.uw.edu.pl. W tym wypadku wybierano którąś z propozycji zgłoszonych przez organizatorów. Do wyboru były np.: immunitet, grzybobranie, powódź, koalicja, depenalizacja czy babciowe. Uczestnicy mogli proponować też własne słowa.

