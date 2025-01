Józefaciuk ostro zrecenzował zachowanie księdza. Wystarczyło jedno zdanie

W poniedziałek 6 stycznia Platforma Obywatelska zamieściła na swoim profilu na Twitterze grafikę z informacją o obchodzonym tego dnia Święcie Trzech Króli. Wpis polityków PO nie umknął uwadze ks. Janusza Chyły, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach.„Informacja od Heroda?” – dopytywał duchowny.

Józefaciuk ostro zrecenzował zachowanie księdza

Na te słowa postanowił zareagować Marcin Józefaciuk. Poseł Koalicji Obywatelskiej w swoim wpisie zwracał się do księdza per „pan”. „Dziś ma Pan święto nakazane. Jest Pan zobowiązany uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego” – wyjaśnił parlamentarzysta.

Na koniec wpisu zadał ks. Chyle pytanie, „czy właśnie w taki sposób obchodzi Święto Trzech Króli i taki przykład pokazuje”. Na te słowa polityk Koalicji Obywatelskiej nie doczekał się żadnej reakcji ze strony ks. Janusza Chyły.

Ks. Chyła kontra Marcin Józefaciuk. Duchowny nie wytrzymał

Nie jest to pierwsza tego typu słowna scysja pomiędzy księdzem Chyłą a Marcinem Józefaciukiem. W październiku spór wywołał udostępniony przez księdza wpis Centrum Życia i Rodziny, którego autorzy zachęcali internautów do podpisywania apelu do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o związkach partnerskich.

Duchowny zwrócił wówczas posłowi uwagę, aby „nie pisał do niego per pan”. „Trudno merytorycznie rozmawiać z kimś, komu brakuje elementarnej kultury. Zwroty: ksiądz, pastor, rabin, imam, używane są nie z uwagi na wyznawaną wiarę, lecz kulturę. Uważam, że nigdy pan poseł nie powinien być w miejscu, w którym jest, ale mimo to używam tytułu »poseł«” – tłumaczył.

