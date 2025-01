Tomczyk złożył jasną deklarację. Chodzi o WOŚP

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach 33. finału, który odbędzie się 26 stycznia, skupia się na onkologii i hematologii dziecięcej, a przewodnim motywem wydarzenia jest „Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci”. Od kilku dni trwa akcja TV Republika, pod hasłem „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”.

Do akcji odniósł się m.in. premier Donald Tusk. „Ruszyła akcja pisowskiej telewizji »Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę«. Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja” – grzmiał w niedzielę 5 stycznia w mediach społecznościowych. Do fali krytyki i hejtu wymierzonego w stronę WOŚP odniósł się też Jerzy Owsiak. „Grasz, wielkie dzięki i szacun! Nie grasz, nie przeszkadzaj!” – napisał.

Wiceminister odpowiada na akcję TV Republiki. „Dam trzy razy więcej”

Zamieszanie wokół WOŚP jest tak duże, że również inni politycy stają w obronie fundacji. Gościem wtorkowej Kropki nad I na antenie TVN24 był wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Polityk Koalicji Obywatelskiej pojawił się w studiu z przyklejonym serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W końcu rozmowa zeszła właśnie na temat WOŚP i akcji TV Republiki.

– Trzy razy więcej dam na WOŚP w tym roku ze względu na tę akcję. Każdego do tego zachęcam. Nie ma nic bardziej obrzydliwego, niż popsuć Polakom takie święto jak WOŚP i myślę, że Polacy sobie na to nie pozwolą – mówił wiceminister. – WOŚP to jest taka idea i taka akcja, która była na długo, zanim powstał PiS. To jest jedna z niewielu akcji w Polsce, która łączy rzeszę Polaków niezależnie od tego,na kogo głosują – dodał.

Wytłumaczył też kwestie serduszka na klapie marynarki. – Ja właśnie dzisiaj mam dlatego to serduszko. Pani powiedziała dzisiaj tak symbolicznie „witamy w wolnych mediach”. To w tych mediach Kurskiego, w tych mediach, gdzie oni dziś mówią, że chcą dostać dotację na partię polityczną, zamazali serduszko WOŚP. To są właśnie takie PiS-owskie ideały – stwierdził. – Są w stanie coś popsuć, skłamać, zmanipulować, ukraść. Ale nie byli w stanie zbudować czegoś takiego jak WOŚP, nawet nie próbowali. Dlatego nienawidzą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Walczą z nią. A my musimy zrobić wszystko, zęby być po właściwej stronie, po stronie dobra. WOŚP pomogła milionom osób, w tym moim dzieciom – kontynuował.

Tomczyk zapewnił też, że w tym roku Wojsko Polskie będzie grało z WOŚP. – Oczywiście, jak każdy żołnierz będzie czuł we własnym sumieniu. Bo to za każdym razem ich decyzja – podkreślił.

