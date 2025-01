Jerzy Owsiak nie wytrzymał. „Kłamstwo rozkręca się na całego”

„Grasz, wielkie dzięki i szacun! Nie grasz, nie przeszkadzaj! Kochani, nigdy do głowy by nam nie przyszło, że spotkamy się z tak nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania nie tylko naszej Fundacji, ale wszystkich, którzy pomagali przy powodzi. My pomagamy nadal” – zaczął swój wpis w mediach społecznościowych Jerzy Owsiak.

„Wydawałoby się, że nasze udokumentowane rozliczenie (zgodnie z ustawą wysłane jeszcze w zeszłym roku do MSWiA i do znalezienia na stronie zbiorki.gov.pl) wystarczy, ale jeżeli kłamstwo rozkręca się na całego, to reagujemy i dziękujemy wszystkim, którzy na tę bezczelność również reagują” – dodał prezes Fundacji WOŚP.

Jerzy Owsiak przerwał milczenie. „To są czyste fakty”

Owsiak zaapelował o zabranie głosu przez wszystkich, do których trafiła pomoc w związku z powodzią, m.in. w Nysie, czy Brzegu Dolnym. „Chcecie się rozliczać, to zaczynamy! Ten list przyszedł do nas wczoraj. Tu nie ma żadnej literatury. To są czyste fakty” – podsumował szef WOŚP. Owsiak dołączył pismo, które otrzymał od prezesa WOPR Nysa. Jarosław Białochławek odnosi się w nim do zarzutów o rzekomym braku pomocy dla potrzebujących, którym „stanowczo zaprzeczył”.

„Fundacja WOŚP aktywnie wspiera jednostki ratownicze, w tym również WOPR, dostarczając sprzęt, który znacząco podnosi nasze możliwości działania w sytuacjach kryzysowych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy z pomocy Fundacji korzystały zarówno nasza jednostka, jak i wiele innych jednostek WOPR z całej Polski, które uczestniczyły w działaniach podczas Powodzi 2024” – czytamy.

Jerzy Owsiak o braku pomocy WOŚP podczas powodzi 2024. Ujawnił pismo szefa WOPR Nysa



Następnie wymieniony został sprzęt ratunkowy i pomocniczy, który trafił do jednostek. „Warto także przypomnieć, że nasz ratownik pełnił funkcję koordynatora hubu pomocy w Opolu, gdzie przyjeżdżały ciężarówki wypełnione po brzegi sprzętem zakupionym przez Fundację WOŚP” – brzmi fragment listu. „Transporty przyjeżdżały codziennie, a dzięki wsparciu wojska sprzęt był rozwożony całodobowo w najbardziej potrzebujące miejsca” – dodano.

Prezes WOPR Nysa podkreślił również, że „Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowała kolejny program wsparcia, który obejmie blisko 600 jednostek WOPR oraz Ochotniczych Straży Pożarnych” o wartości prawie 15 mln zł. Białochławek zaznaczył ponadto, że „Fundacja WOŚP nie tylko angażuje się w działania pomocowe, ale także dokładnie analizuje i konsultuje potrzeby służb, które na co dzień ratują ludzkie życie”.

