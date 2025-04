Jurek Owsiak pokazał niepokojące zdjęcia. „Błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec”

Jak opisał na Facebooku, jego jedyny dom letniskowy – drewniany budynek o powierzchni 120 metrów kwadratowych, położony przy drodze prowadzącej do kościoła – został zdewastowany.

„Bazgroły konkretne i agresywne”

„Ruszyła droga krzyżowa. Nasz letniskowy dom (120 m2) stoi przy drodze do kościoła. Jest okazja, aby rozwiać te wszystkie komentarze o moich domach i willach. To jedyny dom, jaki mamy. Drewniany, dobrze się w nim czujemy. Dużo zielonego dookoła i bardzo mili sąsiedzi. No i pojawiły się bazgroły wymalowane sprayem. Konkretne i agresywne” – relacjonował Owsiak.

Na udostępnionych przez niego zdjęciach widać zniszczenia, w tym między innymi napis „sepsa” – hasło, które było przewodnim celem zbiórki WOŚP w 2023 roku.

Szef Fundacji WOŚP nie ma wątpliwości, że akt wandalizmu to efekt trwającej kampanii oszczerstw i medialnej nagonki. „Dalszy ciąg tego medialnego nakręcania pomówień i oskarżeń z agresywnej stacji telewizyjnej” – czytamy w poście. Ogrodzenie, które ktoś zniszczył, było świeżo odnowione zaledwie rok temu.

„Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie. Uciekać stąd. Strach. A jak podpalą? To błagam, zadzwońcie, żebyśmy zdążyli wybiec. Takie dzikie pomysły, a tu właśnie ruszyła droga krzyżowa. Nasz domek jest na trasie wędrówki do kościoła. Płot jak pierwsza stacja. Nazwę można wymyślić” – napisał.

Mimo traumatycznych wydarzeń, Fundacja nie zwalnia tempa. „A w poniedziałek ruszamy z kolejnym Konkursem Ofert – kupujemy sprzęt dla pulmonologii, dla jednostek OSP i WOPR (zakupy popowodziowe) i dla Centrum Naukowo-Szkoleniowego w Otwocku. Dwa dni i moc urządzeń i negocjacji cenowych. Nawet nie ma kiedy tego zamalować. A może zostawimy” – zakończył wpis.

Groźby wobec Jerzego Owsiaka

To nie pierwszy raz, kiedy szef WOŚP doświadcza bezpośredniego zagrożenia.

Pod koniec marca bieżącego roku Sąd Rejonowy w Krośnie skazał mieszkańca Odrzykonia na osiem miesięcy więzienia za opublikowanie w sieci wpisu z groźbą. „100 tysięcy złotych za zabicie Owsiaka. Zabić Owsiaka. Strzelać w was i Owsiaka” – brzmiał wpis.

Już w styczniu Prokuratura Krajowa informowała o prowadzeniu kilkunastu śledztw w związku z groźbami karalnymi i nawoływaniem do zabójstwa Jerzego Owsiaka. Rzecznik prokuratury, Przemysław Nowak wskazywał, że wielu podejrzanych tłumaczyło swoje działania medialnym przekazem, który wywołał w nich nienawiść.

Tuż przed 33. Finałem WOŚP, 26 stycznia 2025 roku, Fundacja Basta przedstawiła raport opracowany przez Instytut Monitorowania Mediów. Wynika z niego, że w okresie od 1 do 12 stycznia Telewizja Republika oraz wPolsce24 wyemitowały 218 materiałów dotyczących WOŚP i Jerzego Owsiaka. Aż 89 procent z nich miało charakter negatywny – zawierały ataki personalne i podważały przejrzystość działań Fundacji. Szacowany zasięg tych treści to 13 milionów odbiorców, a ich wartość reklamową oceniono na 3,82 miliona złotych.

