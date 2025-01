Anna Hernik: Codziennie pytam męża, czy on czuje, że zbliża się koniec

Bardzo często, właściwie codziennie pytam Janka, czy on czuje, że ten koniec się zbliża. Rozmawiamy o tym, co będzie po. Chociaż Janek ma od początku bardzo mądre przeświadczenie, że nigdy nie wiemy, co jest komu pisane. Wielu osób, które jemu współczuły i żałowały go w tej chorobie, już nie ma, a on nadal jest. Życie jest pokrętne – mówi w podcaście „Wprost Przeciwnie” Anna Hernik, fotografka opisująca w mediach społecznościowych historię choroby jej męża i walki o jego godność w tym chorowaniu.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": Co skłoniło cię do opisywania w mediach społecznościowych waszej historii, zderzenia z systemem ochrony zdrowia? Anna Hernik: Podstawowym czynnikiem była choroba mojego męża, który dwa lata temu otrzymał diagnozę glejaka wielopostaciowego. To jest guz mózgu w czwartym stadium, na chwilę obecną nieuleczalny, śmiertelny. Natomiast moja historia zaczęła się tak naprawdę 18 lat wcześniej, kiedy moja 56-letnia, w pełni sprawna mama, trafiła do szpitala na skutek pękniętego tętniaka mózgu. (…) Mama później przeszła trzy sepsy, nowotwór jelita grubego i ostatecznie zmarła na rozsiany nowotwór. Dużo, dużo tych sytuacji przeszłam i po prostu chyba mi się już ulało. Właściwie każde zderzenie z opieką zdrowia powodowało u mnie wybuch wewnętrznej histerii. To są emocje, to jest przerażenie, to jest złość, to jest niezgoda na to, że nagle nie jesteśmy sprawczy, nie jesteśmy ludźmi, bo wchodzimy w tryb poddańczy. Myślę, że historia Janka dała mi też taką moc, że jako już czterdziestoparoletnia kobieta muszę zacząć głośno o swoje i jego prawa się dopominać, bo jeżeli ja o tym nie będę mówić, to nie daj Boże to dotknie w przyszłości moich dzieci. A, że jestem mamą trójki dzieci, chciałabym jednak zostawić im w spadku po sobie takie przeświadczenie, że nawet w najgorszej sytuacji mamy prawo zachować godność, być traktowani z szacunkiem i nie umniejszać swojej roli do bycia uległym.

Masz poczucie, że twojemu mężowi tę godność odebrano? W wielu sytuacjach na pewno tak.