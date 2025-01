Senator PO w konflikcie z Wielkim Bu. „Kumpel Nawrockiego nie zamknie mi ust”

Patryk Masiak, czyli „Wielki Bu”, to jedna z osób widniejących w „raporcie Nawrockiego”. Chodzi o dokument, który przedstawiał związki kandydata na prezydenta ze środowiskami przestępczymi i kibicowskimi. Raport miał trafić tylko do Jarosława Kaczyńskiego, ale wyciekł do mediów.

Wielki Bu pozwie Kwiatkowskiego?

Senator Krzysztof Kwiatkowski w dłuższej wypowiedzi na temat Wielkiego Bu wspomniał, że miał on być skazany za sutenerstwo. Patryk Masiak domaga się teraz 50 tys. zł zadośćuczynienia oraz zaprzestania przez Kwiatkowskiego wypowiedzi na jego temat. Polityk PO odrzucił sądowe wezwanie i oświadczył, że nie zmieni swojego postępowania.

– Są takie chwile w życiu każdego człowieka, kiedy musi dokonywać wyboru: czy będzie upominał się o prawdę w życiu publicznym, czy ucieknie i stchórzy – stwierdził Kwiatkowski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

– Sam pan Masiak w jednym z wywiadów przyznał, że został skazany i jego wyrok jest niezatarty, dlatego można mówić, iż jest przestępcą i kryminalistą, przy czym nie został skazany za sutenerstwo, ale za porwanie człowieka – przyznał senator.

– Zarzuty o sutenerstwo otrzymał po wyjściu z więzienia. Nie wiem, jak to postępowania się zakończyło. Jednocześnie zwracam uwagę, że pan Masiak jest osobą publiczną, jako zawodnik MMA udzielający się publicznie – dodawał.

Kwiatkowski apeluje do Karola Nawrockiego

Kwiatkowski po raz kolejny powiązał też osobę Wielkiego Bu z kandydatem na prezydenta, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. – Działam tutaj w interesie publicznym, ponieważ sam Karol Nawrocki powiedział, że on o przestępczej działalności Patryka Masiaka nie wiedział – stwierdził senator.

– Dlatego uważam, że powinniśmy o tym mówić jak najwięcej, żeby obywatele mieli szczególną wiedzę o tym, za co był skazany, a za co miał lub ma zarzuty pan Masiak – zaznaczał Krzysztof Kwiatkowski.

W wiadomości na platformie X Kwiatkowski poprosił Nawrockiego o włączenie się w sprawę. „Apeluję do Karola Nawrockiego, żeby wezwał swojego wieloletniego znajomego, czyli Patryka Masiaka „Wielkiego Bu”, dla którego jest autorytetem, żeby zaprzestał on działań mających na celu próbę uciszenia mnie i ukrycia prawdy przed Polakami o relacjach ich łączących” – pisał.

