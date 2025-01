Nowy harmonogram ferii zimowych. To ostatni taki rok

Semestr zimowy we wszystkich szkołach zbliża się ku końcowi. W ten weekend – a oficjalnie w najbliższy poniedziałek, 20 stycznia – pierwsze pięć województw rozpoczyna dwutygodniowe ferie zimowe, które potrwajądo 2 lutego. Są to: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie.

Kolejne dwa województwa dołączą do nich zaledwie tydzień później, 27 stycznia. Będą to: warmińsko-mazurskie, podlaskie. Ich przerwa zimowa potrwa do 9 lutego.

Kiedy pierwsze pięć województwo skończy swoją przerwę, ferie zimowe rozpoczną się w kolejnych czterech miejscach. Od 3 do 16 lutego odpoczywać będą województwa: zachodnio-pomorskie, dolnośląskie, opolskie, mazowieckie.

Jako ostatnie na ferie udadzą się województwa: pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie. Ich przerwa zimowa trwać będzie od 17 lutego do 2 marca.

Od przyszłego roku wielkie zmiany

To ostatni raz, kiedy ferie zimowe podzielone będą na cztery tury. Od przyszłego roku to ulegnie zmianie, a województwa podzielone zostaną jedynie na trzy tury.

– Do tej pory zdarzały się tygodnie, w których na feriach znajdowało się jedynie 29 procent dzieci, a w innych ponad 36 procent. Nowy system ma to wyrównać, dzięki czemu liczba odpoczywających dzieci w każdym tygodniu będzie bardziej zbliżona – wyjaśniła Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej.

Wszelkie pozostałe aspekty ferii, m.in. ich długość, pozostaną niezmienione. Zachowana zostanie także zasada rotacji grup województw, zgodnie z którą ferie rozpoczyna ta grupa, która w poprzednim roku odpoczywała jako ostatnia.

Znamy harmonogram ferii na przyszły rok

Ferie w 2026 roku rozpoczną się 19 stycznia. Pierwsza tura potrwa do 1 lutego, a wypoczywać w niej będą województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Druga tura przyszłorocznych ferii trwać będzie od 2 do 15 lutego. Obejmie ona województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie.

Na samym końcu w przyszłym roku – od 16 lutego do 1 marca – odpoczną województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie i śląskie.

