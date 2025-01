Stanowski chce „wygłosić orędzie”. Giertych nie przepuścił okazji

Krzysztof Stanowski zapowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych nietypowe wystąpienie. Szef Kanału Zero poinformował, że 21 stycznia o godzinie 20 wygłosi orędzie. „Obywatelki i Obywatele Rzeczpospolitej Polski. We wtorek o godzinie 20:00 chciałbym o czymś ważnym poinformować” – napisał na swoim profilu na Twitterze.

Stanowski chce wygłosić orędzie. Giertych komentuje

Wpis Krzysztofa Stanowskiego nie umknął uwadze Romana Giertycha. Poseł Koalicji Obywatelskiej postanowił zwrócić uwagę szefowi Kanału Zero na popełniony przez niego błąd językowy. „Panie Krzysztofie, w języku polskim mówimy »obywatelki i obywatele Rzeczpospolitej Polskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej«” – wyjaśnił.

Następnie mecenas pokusił się o udzielenie prezenterowi pewnej rady. „Przed oficjalnymi oświadczaniem warto się nauczyć naszego trudnego języka. Zacząłbym od trudnych odmian. Pana guru Karol Nawrocki też ma z tym problem” – stwierdził (pisownia oryginalna – red.).

Na ripostę Krzysztofa Stanowskiego nie trzeba było długo czekać. „Przepraszam, nie zrozumiałem drugiego zdania. Zgubiłem się po trzecim wyrazie” - napisał szef Kanału Zero wytykając przy okazji mecenasowi błąd językowy.

Krzysztof Stanowski wystartuje w wyborach prezydenckich?

Informacja o orędziu, które ma zamiar wygłosić Krzysztof Stanowski wywołała falę spekulacji odnośnie możliwego startu szefa Kanału Zero w wyborach prezydenckich. Wcześniej prezenter zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcia „dziwnych dokumentów”, które znalazły się na jego biurku. Była to pusta lista do zbierania podpisów pod kandydaturą w wyborach prezydenckich. Szef Kanału Zero zmienił również swoje zdjęcie profilowe na bardziej poważne, na którym pozuje w garniturze i krawacie.

Część internautów nie ma jednak wątpliwości, że Krzysztof Stanowski nie ma zamiaru startować w wyborach prezydenckich a w ten sposób chce tylko wzbudzić większe zainteresowanie swoją osobą. Bądź też planuje jakąś akcję i przy wykorzystaniu plotek o starcie w wyborach, chce przykuć uwagę internautów.

