PKW rejestruje komitety w wyborach. Jedno nazwisko zaskakuje

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że pierwsze zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego złożono w sprawie Sławomira Mentzena. W dalszej kolejności pojawiły się zgłoszenia o starcie w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni oraz Adriana Zandberga. Jak się okazuje, rejestracja zgłoszeń nie obyła się bez niespodzianek. Swój komitet wyborczy chce także założyć Wiesław Lewicki, działacz niemieckiej polonii.

Wybory 2025. Kto może startować?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komitety wyborcze w wyborach prezydenckich mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne. Prawo do utworzenia komitetu ma grupa co najmniej 15 obywateli.

Rejestracja komitetu jest możliwa, gdy przedstawiona zostanie zgoda kandydata na start w wyborach i utworzenie komitetu orz lista z 1000 podpisów. Dodatkowo osoby ubiegające się o prezydenturę, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 roku, muszą również złożyć oświadczenie lustracyjne.

Kolejny krok to zgłoszenie kandydata. Na ten ruch komitety mają czas do 4 kwietnia. Aby kandydat został oficjalnie zarejestrowany przez PKW, jego komitet musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.

Wiesław Lewicki – kim jest?

Wiesław Lewicki, który chciałby wystartować w wyborach prezydenckich urodził się w 1957 roku w Gliwicach. Jest polonijnym działaczem w Niemczech. W latach 2009-2013 sprawował funkcję szefa Kongresu Polonii Niemieckiej. Organizoał m.in. imprezę Polregionale, a także jest redaktorem niemieckich serwisów polonijnych. To z jego inicjatywy w 2009 roku po raz pierwszy przyznano nagrodę „Polonicus” dla działaczy zasłużonych na rzecz Polonii.

Sam Wiesław Lewicki za swoje zasługi na rzecz Polonii w Niemczech został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

