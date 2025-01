Nowe inwestycje Orlenu będą warte miliardy złotych. Mowa o energetycznym przełomie

Projekty mają wpisywać się w proces transformacji energetycznej, choć zdaniem krytyków są bardziej krokiem przejściowym niż docelowym rozwiązaniem.

Łączny koszt inwestycji wynosi około 6 miliardów złotych. Jak poinformował prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, projekt w Gdańsku znajduje się obecnie na etapie zaawansowanych analiz, natomiast w Grudziądzu złożono już wniosek o pozwolenie na budowę.

Grudziądz: rozbudowa potencjału energetycznego

Grudziądz, gdzie Orlen prowadzi już budowę bloku gazowo-parowego o mocy 575 MW, staje się kluczowym punktem na mapie polskiej energetyki. Projekt, który ma zostać ukończony w 2026 roku, został rozszerzony o nową jednostkę – Grudziądz 2. W ramach realizacji przygotowano zamienny projekt budowlany oraz złożono wnioski o pozwolenia budowlane i zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci.

„Jesteśmy przekonani, że Polska potrzebuje nowych mocy wytwórczych” – podkreślił Fąfara w rozmowie z PAP.

Gdańsk: wyzwania na rynku mocy

W przypadku gdańskiego projektu Orlen prowadzi zaawansowane prace analityczne. Chociaż zgłoszono go do aukcji rynku mocy w 2024 roku, elektrownia nie otrzymała kontraktu. Preferencje rynkowe skierowały się w stronę magazynów energii, jednak nie zniechęciło to koncernu.

„Prowadzimy prace projektowe i przygotowawcze, które pozwolą nam zrealizować inwestycję” – zaznaczył Fąfara.

Projekt wpisuje się w strategiczną elastyczność inwestycyjną Orlenu, która pozwala reagować na zmieniające się warunki rynkowe i regulacyjne.

Transformacja energetyczna: gaz jako kluczowy element?

Orlen wskazuje gaz jako fundament bezpieczeństwa energetycznego w okresie transformacji energetycznej. Plan zakłada, że nowe elektrownie gazowe wypełnią lukę po jednostkach węglowych, które są stopniowo wycofywane z eksploatacji.

Jednak obserwatorzy zwracają uwagę, że zastąpienie węgla gazem nie jest wystarczającym krokiem w kierunku pełnej transformacji energetycznej. Celem tego procesu powinno być zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną, a alternatywnie – energią jądrową. Budowa elektrowni gazowych, opartych na procesie spalania, nie eliminuje problemu emisji CO2.

16 miliardów złotych na inwestycje

Warto podkreślić, że całkowite inwestycje Orlenu w projekty energetyczne, w tym te w Grudziądzu i Ostrołęce, wyniosą ponad 16 miliardów złotych. Już w 2026 roku do eksploatacji trafią Grudziądz 1 i Ostrołęka, a kolejne inwestycje, takie jak Siekierki, zostaną ukończone do 2030 roku.

Import i produkcja gazu

Strategia Orlenu obejmuje nie tylko rozwój produkcji gazu w Polsce i za granicą, ale również zwiększenie importu oraz zabezpieczenie dostaw gazu do Polski. Według szacunków, w 2035 roku krajowe zapotrzebowanie na gaz wyniesie 27 miliardów metrów sześciennych rocznie.

Kontekst i wyzwania rynku energetycznego

Polska stoi przed wieloma wyzwaniami w obszarze energetyki. Wycofywanie się z węgla, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz konieczność zapewnienia stabilnych dostaw energii sprawiają, że inwestycje w gaz stają się strategicznie istotne.

Eksperci podkreślają, że rozwój gazowych elektrowni CCGT pozwala na osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej przy zmniejszonym śladzie węglowym. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), jednostki CCGT emitują o 50% mniej CO2 niż konwencjonalne elektrownie węglowe.



