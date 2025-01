Dziennikarz Medyczny 2024. Katarzyna Pinkosz i Anna Kopras-Fijołek z NewsMed nagrodzone

Katarzyna Pinkosz otrzymała nagrodę specjalną w kategorii Bezpieczeństwo Lekowe Polski za „walory edukacyjne przekazu oraz profesjonalizm w podejmowaniu w mediach ważnego społecznie tematu, jakim jest bezpieczeństwo lekowe Polski, jeden z filarów odporności państwa na zagrożenia w geopolityce”.

– Temat bezpieczeństwa lekowego Polski to dziś jeden z najważniejszych tematów medycznych, w sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy. Tym bardziej cieszę się, że to właśnie w tej kategorii konkursu Dziennikarz Medyczny Roku otrzymałam w tym roku Nagrodę Specjalną. Bardzo dziękuję, i liczę na to, że to, że w gronie dziennikarzy medycznych piszemy o tym, jak ważne jest, by jak najwięcej leków było produkowanych w Polsce, przełoży się na bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce. Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, których w tym roku było wielu, co pokazuje, że dziennikarstwo medyczne jest w Polsce na wysokim poziomie, a dziennikarze medyczni potrafią znakomicie edukować i mają wiedzę medyczną, dzięki ekspertom, którzy dzielą się z swoją wiedzą – powiedziała Katarzyna Pinkosz po otrzymaniu nagrody.

Katarzyna Pinkosz otrzymała również tytuł honorowy Mistrza Medycznych Debat za „twórczą koncepcję i perfekcyjne moderowanie dyskusji na ważne społecznie tematy dotyczące współczesnej medycyny i ochrony zdrowia w Polsce”.

Anna Kopras-Fijołek otrzymała II nagrodę w kategorii Internet. Jury wysoko oceniło jej „kreatywność dziennikarską, walory edukacyjne i przystępność medialnego przekazu opartego na najnowszych osiągnięciach medycyny".

– To kolejna ważna nagroda w niezwykle bogatej już, przyznaję, kolekcji. Bardzo dziękuję Kapitule Konkursowej oraz wszystkim wspaniałym ekspertom, których spotykam na swojej drodze (lub których "dopadam" gdzieś w biegu i zawsze znajdą dla mnie czas), którzy dzielą się ze mną swoją wiedzą – dla dobra tych, którzy chcą wiedzieć więcej i dbać o swoje zdrowie” – powiedziała Anna Kopras-Fijołek po otrzymaniu nagrody.

Katarzyna Pinkosz jest redaktor naczelną eksperckiego portalu NewsMed oraz szefową działu Zdrowie Wprost Premium, wielokrotnie nagradzaną w konkursach, m.in. Dziennikarz Medyczny, Kryształowe Pióro. Jest również moderatorką debat i konferencji medycznych, autorką i współautorką książek na tematy medyczne, m.in. „O dwóch takich. Teraz Andy”, „Wybudzenia. Powrót do życia. Polskie historie”, „Covidowe twarze szpiczaka”, „Odczarować mity. Lekarze i pacjentki o życiu z rakiem jajnika”, „Zdrowe dziecko? Naturalnie!”

Anna Kopras-Fijołek jest od lat dziennikarką medyczną, obecnie dziennikarką-wydawczynią NewsMed. Była wielokrotnie nagradzana w dziennikarskich konkursach, m.in. Dziennikarz Medyczny 2024. Jest też współautorką książek „Covidowe twarze szpiczaka” i „Jak Motyl. Odczarować mity. Lekarze i pacjentki o życiu z rakiem jajnika”. To wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów dziennikarskich, nagradzana m.in. za teksty społeczne, ekonomiczne, medyczne. Przez wiele lat bardzo zaangażowana w działalność charytatywną oraz społeczną, od wielu lat zajmująca się tematyką zdrowotną, a także społeczną, gospodarczą i ekonomiczną.

Konkurs Dziennikarz Medyczny Roku

Konkurs Dziennikarz Medyczny Roku jest organizowany od lat przez stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. W jury konkursu zasiadali m.in. dr Elżbieta Rusiecka-Kuczałek z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr Jadwiga Mandziewska z Fundacji Jak Motyl, dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz Ewa Dux-Prabucka, szefowa Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia.

