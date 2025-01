Poruszające słowa Mariana Turskiego. Wspomniał o wzroście antysemityzmu

Podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz mocny apel wygłosił Marian Turski. – Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jest rzeczą zrozumiałą, a nawet oczywistą, że ludzie zwracają się do nas, do tych, którzy ocaleli, abyśmy dzielili się z nimi wspomnieniami. Nas była zawsze maleńka mniejszość. Tych, którzy przeszli w swoim czasie pozytywne selekcje, a szczególnie tych, którzy doczekali wolności – mówił polski historyk.

Działacz, który w latach 1944-1945 był więźniem niemieckiego obozu Auschwitz podkreślił, że myśli nas wszystkich powinny być kierowane w stronę tych, którzy nigdy nie powiedzą nam, co przeżyli, ponieważ zginęli z rąk Niemców. Marian Turski zwrócił uwagę na fakt, że aktualnie widzimy ogromny wzrost antysemityzmu, a to właśnie on doprowadził do Holokaustu. – Widzę Hamas, widzę próby zaprzeczania masakrze, do której doszło 7 października 2023 roku. Widzę próby przekonania, że światem rządzi spisek, w tym kontekście są wymieniani Żydzi – mówił historyk.

