Kukiz wezwał do bojkotu Lidla. To pokłosie awantury między WOŚP i TV Republika

Po negatywnej kampanii medialnej, wymierzonej w WOŚP i Jerzego Owsiaka, lider Orkiestry postanowił zwalczać TV Republikę. Tłumaczył, że to przez tę stację nasilił się internetowy hejt na jego osobę.

Owsiak każe wybierać: WOŚP albo TV Republika

— Z tego miejsca oświadczam, że jeżeli firma jakakolwiek chce z nami współpracować, to musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika – mówił Owsiak.

– Ta stacja jest antyludzka i spowodowała, że groźby karalne były zainspirowane ich przekazem. Jeżeli będziecie kupowali nowe pakiety, to wybraliście tamtą telewizję, a my mówimy wam, że nie gramy z wami. Nie można tego połączyć i przejść obojętnie – podkreślał.

Postawiona w takiej sytuacji, sieć marketów Lidl otwarcie opowiedziała się po stronie Jerzego Owsiaka. — Jeśli TV Republika nie dojdzie do porozumienia z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, to Lidl Polska nie będzie emitować spotów reklamowych w telewizji Tomasza Sakiewicza — oświadczyła PAP dyrektorka ds. korporacyjnych i społecznej odpowiedzialności biznesu Aleksandra Robaszkiewicz.

Paweł Kukiz komentuje i wzywa do bojkotu Lidla

Paweł Kukiz nie był zachwycony takim rozwiązaniem. „Na miejscu TV Republika, po takim »ultimatum« Lidla, zrobiłbym medialną akcję bojkotu Lidla, nawiązując jednocześnie współpracę reklamową z jakimś poważnym konkurentem dyskont” – pisał na Facebooku.

Lider Kukiz'15 o swojej niechęci do WOŚP opowiadał na łamach „Faktu”. – Grałem z nią przez pierwsze lata, co roku. Przed jednym z kolejnych finałów doszło jednak do absurdalnej sytuacji. Poinformowano, że pieniądze będą zbierane na nowe karetki. Zbiegło to się akurat z zakupem nowej floty samochodów dla Sejmu – opowiadał.

– Sytuacja nie do pomyślenia! Fundacja zajmuje się tym, czym powinno państwo. To ówczesny rząd powinien podjąć decyzję o zakupie karetek, a nie zrzucać to na barki tej czy innej fundacji. Wówczas nasze drogi, moje i WOŚP-u, się rozeszły na kilka lat – mówił.

Czytaj też:

Janusz Kowalski ostro o WOŚP. „Bojkot i czarna lista!”Czytaj też:

Szef Telewizji Republika wytacza wojnę liderowi WOŚP. „Chce zastraszać reklamodawców”