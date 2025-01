Janusz Kowalski ostro o WOŚP. „Bojkot i czarna lista!”

Napięcie pomiędzy Jerzym Owsiakiem a Tomaszem Sakiewiczem nie opada. Przed dwoma dniami ten pierwszy postawił ultimatum firmom współpracującym z WOŚP i reklamującym się w TV Republika. Podmioty te muszą wybrać, czy chcą nadal opłacać reklamy w prawicowej telewizji, czy być partnerem kierowanej przez Owsiaka fundacji.

Wśród firm, które zrezygnowały z reklam jest m. in. Ikea, Otodom, Wawel, Pyszne.pl i Żabka. Biuro prasowe tej ostatniej wystosowało oświadczenie, w którym przeczytać możemy o wartościach sieci sklepów: „otwartość, wspieranie różnorodności i szacunek dla każdego człowieka”.

Do ultimatum Owsiaka odniosła się również sieć sklepów Lidl, która zaprzestanie emisji reklam w TV Republika „w przypadku braku dojścia do porozumienia przez dwie strony tej dyskusji, tj. fundacji oraz stacji telewizyjnej”.

Janusz Kowalski wzywa do bojkotu

Poseł Kowalski w toczącym się konflikcie stanął po stronie stacji telewizyjnej. Jego zdaniem Owsiak szantażuje firmy reklamujące się w Republice, a wycofywanie spotów pod naciskiem prezesa WOŚP to „niszczenie wolności słowa”. Poseł PiS wzywa do bojkotowania takich podmiotów i wpisania ich na czarną listę.

twitter

Tomasz Sakiewicz straszy pozwem

Jerzemu Owsiakowi dłużnym nie pozostał Tomasz Sakiewicz, który zapowiedział pozew przeciwko prezesowi WOŚP. Jego zdaniem ultimatum postawione firmom to „nieuczciwa konkurencja”. We wpisie na X Sakiewicz nazwał Owsiaka kłamcą i oskarżył go o „zastraszanie reklamodawców”.

twitter

33. Finał WOŚP. Ile zebrano?

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W tej chwili licznik zebranych środków wskazuje 178 531 625 zł. W ostatnich latach zauważyć można było rosnącą niechęć mediów i polityków prawicowych do tej inicjatywy. Pojawiały się oskarżenia o wykorzystywanie zbiórek do budowania prywatnego majątku przez Jerzego Owsiaka i jego rodzinę.

Podczas wywiadu w Kanale Zero bloger i hejter WOŚP Piotr Wielgucki (pseudonim Matka Kurka) przekazał informację, że WOŚP przeznaczyła 10 mln zł pochodzące z akcji 1,5 proc. podatku na organizację festiwalu muzycznego. W tym roku Telewizja Republika wystartowała z akcją „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”.

Czytaj też:

Owsiak pokazał list. Ktoś wrzucił go do puszkiCzytaj też:

Małgorzata Opczowska o WOŚP. „Owsiak zniechęcił wiele osób”