Największy hejter Owsiaka o WOŚP. Wypomniał kwestię 1,5 proc. podatku

Wielgucki – znany krytyk WOŚP – podczas swojego wystąpienia w Kanale Zero pokazał dokumenty, które miały przedstawiać sposób rozdysponowania środków, jakie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozyskała w ramach akcji 1,5 proc.

– Jesteście zapewne przekonani, że te pieniądze idą na sprzęt i leczenie dzieci. No to widzicie, na co idą – powiedział. Z dokumentów wynika, że fundacja zebrała 18 mln złotych, z czego 10 mln zł przeznaczyła na organizację Pol’and’Rock Festival, ponad 143 tys. zł na pomoc humanitarną w Turcji, ponad 2 mln 100 tys. zł na pomoc Ukrainie oraz prawie 24 tys. zł na audyt sprawozdania finansowego.

– Ani złotówka z 1,5 proc., pomimo zapewnień Owsiaka, nie poszła na chore dzieci – przekazał Piotr Wielgucki.

Nowa siedziba fundacji

W dalszej części programu bloger mówił o roku 2011, kiedy WOŚP zebrała w ramach jednego procenta podatku około 6,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na część kosztów zakupu nowej siedziby fundacji – 4 mln zł. Na kupno sprzętu medycznego fundacja przeznaczyła ponad 2 mln zł. Krzysztof Stanowski, prowadząc program, przeczytał fragment strony internetowej WOŚP.

„30 kwietnia mija termin złożenia deklaracji PIT za rok 2023. Wszystkich chętnych do wspierania najwyższych standardów leczenia dzieci i całorocznych programów medycznych zachęcamy do przekazania swojego 1,5 proc. podatku na rzecz naszej Fundacji” – przytoczył, zaznaczając jednak, że dotyczy ta informacja pochodzi z 2023 roku.

Kim jest Matka Kurka?

Matka Kurka to pseudonim Piotra Wielguckiego – blogera, publicysty oraz autora książek. Na swoim blogu od lat publikuje informacje dotyczące działalności Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zdaniem blogera Jerzy Owsiak wykorzystuje działalność charytatywną fundacji do osiągania znacznych korzyści majątkowych. Panowie kilkukrotnie spotkali się w sądzie.

