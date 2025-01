Tak Szymon Hołownia wsparł WOŚP. „33 osoby z Polski i świata”

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia postanowił w niezwykły sposób wesprzeć 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z jego inicjatywy przygotowano niezwykłą książkę kucharską w formie e-booka „Dobro na talerzu. Przepisy, które łączą ludzi”, do której przepisy przygotowały 33 osoby, 19 osób z Polski i 14 z innych krajów. Wśród nich są politycy z Polski i całego świata, ludzie kultury, a także bliscy Szymona Hołowni i on sam. Żeby pobrać książkę, trzeba wesprzeć zbiórkę WOŚP.

Szymon Hołownia wsparł WOŚP w niezwykły sposób

– Kiedy opowiedziałem moim kolegom marszałkom, szefom parlamentu z całej Europy i nie tylko o tym, jak fantastyczną akcją jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wszyscy chętnie zgodzili się, żeby dorzucić swoją cegiełkę poprzez przesłanie przepisu, który to przepis znajdzie się w naszym wyjątkowym kulinarnym e-booku, który taką cegiełką na WOŚP właśnie będzie – opowiedział Hołownia w swoich mediach społecznościowych.

Żeby otrzymać e-book trzeba wesprzeć zbiórkę Szymona Hołowni na WOŚP w portalu zrzutka.pl. Minimalna kwota wsparcia uprawniającą do odbioru e-booka to 25 złotych. E-book jest gotowy do pobrania natychmiast po zakończeniu płatności. Głównym recenzentem dań był szef kuchni Damian Kolasa z restauracji Jedwabna w Łodzi.

„Tajnikami przygotowania swoich ulubionych dań podzielą się z Wami moi bliscy, przyjaciele i znajomi: szefowie i szefowe parlamentów, polityczni liderzy, uwielbiani aktorzy oraz znane i lubiane postaci świata kultury i mediów. Przepisy na swoje pokazowe dania przekaże też Szef Kuchni, który wspierał nas w realizacji tego e-booka, no i oczywiście moja mama oraz Ula” – wymienia marszałek Sejmu. „Znalazło się tam też miejsce i dla mnie. Mistrzem kuchni nie jestem, ale śniadania córkom robię – i właśnie na takie śniadania podaję Wam swój przepis” – dodaje.

Hołownia zapewnia, że w książce są i „przepisy, które wykona każdy, kto odróżnia patelnię od rondla” i „przepisy dla nieco ambitniejszych kucharzy”. Wśród nich wymienia królika przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, zupę ogórkową na domowym bulionie Małgosi Rozenek-Majdan, czy sernik amaretto Grega Fergusa, spikera Izby Gmin Kanady.

„Są też propozycje potraw, na które ja, dość kiepski kucharz, boję się nawet spojrzeć. Wiem jednak, że dla wielu z Was wykonanie tych właśnie dań: zupy rybnej z Marsylii według przepisu Maćka Stuhra, zrazów Borysa Szyca czy ciasta »Pani Walewska« autorstwa mojej żony Uli, będzie największą radością” – przyznaje marszałek Sejmu.

E-book Szymona Hołowni na WOŚP – „Dobro na talerzu”

Pełna lista dań poniżej:

José Pedro Aguiar-Branco – przewodniczący Zgromadzenia Republiki Portugalii – Arroz de pato, czyli portugalski ryż z kaczką Bovska – wokalistka – Dynia à la Bovska Yaël Braun-Pivet – przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Francji – Lapin en gibelotte, czyli królik w potrawce Urszula Brzezińska-Hołownia – oficer Wojska Polskiego – Kurczak z brokułami; Zapiekanka z puree ziemniaczano-kalafiorowym; Pani Walewska, czyli „perła w koronie” kulinarnych talentów Uli Żaneta Cwalina-Śliwowska – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Szarlotka mojej mamy Annita Demetriou – przewodnicząca Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej – Afelia z pourgouri, czyli wieprzowina w winie z kaszą bulgur Greg Fergus – spiker Izby Gmin Kanady – Sernik Amaretto Jussi Halla-aho – Przewodniczący Eduskunty, Parlamentu Finlandii – Wędzona ryba z ryżem Krystyna Hołownia – inżynier budownictwa, mama Szymona Hołowni – Gęś z kapustą; Migdałowiec Lauri Hussar – przewodniczący Riigikogu, Parlamentu Estonii – Pieczona pierś z kaczki z sosem winnym i puree z batatów Piotr Ibrahim Kalwas – pisarz – Shorba sabanih, czyli zupa szpinakowa Damian Kolasa – szef kuchni – Pierś z kaczki z chutney z mango, owocami granatu i miętą w sosie z karmelowej czekolady; Kurczę pieczone z cytryną, cynamonem, imbirem i czosnkiem Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, Minister Obrony Narodowej – Śledź; Naleśniki po japońsku Michał Listkiewicz – sędzia piłkarski, były prezes PZPN – Pączki Roberta Metsola – przewodnicząca Parlamentu Europejskiego – Smażony królik Daiga Mierina – przewodnicząca Parlamentu Łotwy – Sałatka z minogów Andreas Norlén – przewodniczący Riksdagu, Parlamentu Szwecji – Pieczony sos pomidorowy Markéta Pekarová Adamová – przewodnicząca Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej – Soczewica nie tylko na Nowy Rok Marcin Prokop – dziennikarz, prezenter, producent – Crepes Suzette Monika Rosa – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Śląski żur Małgorzata Rozenek-Majdan – prawniczka, prezenterka, działaczka społeczna – Domowy bulion warzywny; Wegetariańska zupa ogórkowa Michał Rusinek – tłumacz i pisarz, literaturoznawca – Tarator, czyli bułgarski chłodnik Saulius Skvernelis – przewodniczący Seimasu Litwy – Kugel, czyli babka ziemniaczana Elisa Spiropali – przewodnicząca Parlamentu Albanii – Zapiekanka z karpia z Jeziora Szkoderskiego Przemek Staroń – nauczyciel i wykładowca, autor książek – Bułka Wszystkiego Pełna według Marty Staroń; Kulki Bohaterek i Bohaterów według Marty Młyńskiej Rusłan Stefanczuk – przewodniczący Verkhovnej Rady Ukrainy – Barszcz Maciej Stuhr – aktor, reżyser – Bouillabaisse, czyli zupa rybaków z Marsylii Borys Szyc – aktor, restaurator – Zrazy wołowe Ewa Szymanowska – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Risotto z pieczarkami Grażyna Torbicka – dziennikarka – Penne rigate z cukinią alla Panarea Claude Wiseler – przewodniczący Izby Deputowanych Luksemburga – Kniddelen, czyli tradycyjne kluski luksemburskie Agnieszka Woźniak-Starak – dziennikarka i prezenterka radiowa i telewizyjna – Puszyste racuchy z jabłkami Szymon Hołownia – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Jajecznica z pomidorami

