Przeanalizowali przekazy o Owsiaku i WOŚP w prawicowych telewizjach. „Chcą go zniszczyć”

Jerzy Owsiak w ostatnim czasie zaczął regularnie otrzymywać groźby śmierci. Już w kilku sprawach błyskawicznie zareagowały służby. Sprawa wywołuje wiele kontrowersji, zwłaszcza że Jerzego Owsiaka i działania WOŚP w negatywnym świetle pokazują regularnie prawicowe telewizje TV Republika i w Polsce24, a ta pierwsza prowadzi nawet akcję „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”.

WOŚP. Jest raport o wizerunku Owsiaka w TV Republika i w Polsce24

Fundacja Basta, której prezesem jest znany aktywista Bart Staszewski, zleciła Instytutowi Monitorowania Mediów S.A., a dokładniej należącej do tej grupy firmie PSMM przygotowanie raportu medialnego dotyczącego wizerunku Jerzego Owsiaka prezentowanego w stacjach TV Republika i wPolsce24.

„Analiza medialna, przeprowadzona w dniach 1–12 stycznia 2025 r. na podstawie przekazów medialnych stacji TV Republika i wPolsce24, ujawnia celową i zorganizowaną kampanię mające na celu zdyskredytowanie osoby Jerzego Owsiaka oraz podważenie zaufania do działań charytatywnych WOŚP. Ekwiwalent reklamowy czasu propagandy to prawie 4 miliony złotych” – czytamy w informacji prasowej fundacji Basta.

Z raportu wynika, że wśród 218 treści dotyczących Jerzego Owsiaka i WOŚP, 89 proc. przekazów miało charakter jednoznacznie negatywny, koncentrując się na personalnych atakach i podważaniu transparentności działań fundacji, a pozostałe 11% było neutralne. W analizie nie odnotowano żadnych publikacji o pozytywnym wydźwięku.

„Największą aktywność wykazało medium wPolsce24, odpowiedzialne za 83% wszystkich publikacji (180 materiałów, w tym 157 o negatywnym charakterze). Łączne dotarcie przekazów wyniosło ponad 13 milionów odbiorców, a szacunkowy ekwiwalent reklamowy takich materiałów oszacowano na 3,82 miliona złotych” – czytamy.

W analizie przytoczono także przykłady nacechowanych negatywnie określeń, które mają deprecjonować wizerunek lidera WOŚP. Wśród nich znalazły się: „filantrop za cudze”, „przykład cwaniactwa”, „sprawny manipulator posługujący się emocjonalnym szantażem”, „święty III RP” (użyte ironicznie), czy „Juras” (używane z ironią).

Z kolei główne wątki dotyczące WOŚP to podważanie transparentności finansów fundacji, wskazywanie na jej polityczne zaangażowanie i dyskredytacja osobista jej prezesa.

Bart Staszewski: Państwo i jego instytucje pokazuje słabość

„Mowa nienawiści kierowana w przestrzeni publicznej generuje realne zagrożenia dla życia i zdrowia osoby będącej jej celem” – czytamy w informacji prasowej fundacji Basta. „Fundacja Basta wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do natychmiastowego działania aby powstrzymać nienawistny przekaz skierowany przeciwko odznaczonemu najważniejszymi państwowymi odznaczeniami Polakowi, Jurkowi Owsiakowi. Prawicowe media wzywamy do opamiętania się, zanim dojdzie do tragedii” – dodano.

– Raport medialny, który zleciliśmy jako fundacja ujawnia, że chcą zniszczyć Jurka Owsiaka, albo przynajmniej podważyć zaufanie do WOŚP – przekonuje prezes fundacji Basta, aktywista Bart Staszewski. – Myślę, że propaganda nienawiści też po prostu się opłaca prawicowym telewizjom, które w tym samym czasie przypominają o zbiórkach, które organizują na wyposażenie studia. To zatrważające, że Państwo i jego instytucje pokazuje słabość i bezsilność wobec zorganizowanej kampanii nienawiści wymierzonej w Jurka Owsiaka. Telewizja Republika, która kończy to, co zaczęła TVP – dodaje

Fundacja Basta do 25 stycznia prowadzi też akcję polegającą na udostępnianiu na swojej stronie internetowej wysylamskarge.pl możliwości zgłaszania do KRRiT podejrzanych o szerzenie nienawiści materiałów TV Republika i wPolsce24.

