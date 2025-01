Obajtek odpiera krytykę ws. WOŚP. Przyznaje jednak, że zmienił nastawienie

Już w ten weekend Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 33. W związku z tym wydarzeniem media porównują, w jaki sposób podchodzą do niego obecne władze, a jak robiły to poprzednie.

Obajtek: Nigdy nie atakowałem WOŚP

Reprezentujący ten drugi obóz Daniel Obajtek został zapytany o inicjatywę Orlenu pod nowym kierownictwem. W tym roku państwowy koncern przeznacza każdą złotówkę od sprzedanej kawy na zbiórkę WOŚP. Także inne spółki Skarbu Państwa włączyły się w akcję charytatywną.

– Nigdy nie atakowałem WOŚP i zabroniłem przeganiania wolontariuszy, którzy kwestowali koło stacji Orlenu – zaznaczył Obajtek na początku swojej wypowiedzi. Przyznał jednak, że ma pewne zastrzeżenia odnośnie finansowej strony współpracy tej firmy z WOŚP.

– Koszty to jest część zmienna. Może być kiedyś taka sytuacja, że tej złotówki na kawie się nie zarobi, więc co? Da się nie tylko zysk, ale w tej kawie będzie się generowało stratę, bo trzeba odprowadzić złotówkę? No nie – mówił.

Obajtek o billboardach Owsiaka

Obajtek stwierdził, że jedno zdarzenie zmieniło jego nastawienie do WOŚP. – Kiedyś patrzyłem na nią zupełnie inaczej. Mój wewnętrzny pogląd zmienił się w 2023 r., kiedy pan Owsiak wydał pieniądze na kampanię reklamową pod hasłem „Pokonamy to zło”. To nigdy nie powinno się wydarzyć – mówił.

Odnosił się do bannerów z pomarańczowym napisem: „Polacy! Pokonajmy to zło”. Ostatnie słowo było wyraźnie większe niż reszta zdania. Z kolei niżej zaznaczono drukowanymi literami „WYGRAMY”, z czego końcówka „my” była w kolorach białym i czerwonym. Jeszcze niżej, najmniejszymi, szarymi literami na czarnym tle dodano dopisek „z sepsą”. Niemal niewidoczny był znajdujący się obok napis „ogólnopolski program walki z sepsą”.

Przeciwnicy Jerzego Owsiaka zarzucali mu, że celowo rozpoczął kampanię billboardową w terminie zbliżonym do wyborów parlamentarnych. Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapewniał, że dokumenty w tej sprawie podpisywał wiele miesięcy temu, kiedy data wyborów nie była jeszcze ogłoszona. Podkreślił, że ostateczna umowa została podpisana w maju.

