33. finał WOŚP. Polacy murem za Owsiakiem. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Już 26 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 33. Tegoroczny finał WOŚP będzie dedykowany onkologii i hematologii dziecięcej. Za zebrane środki zostaną kupione urządzenia dla chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, diagnostyki onkologicznej, patomorfologii i hospicjów.

W ubiegłym roku WOŚP zebrała ponad 281 mln zł, a hasłem przewodnim były „Płuca po pandemii”. Zebrane środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych.

Większość Polaków wesprze WOŚP. Nowy sondaż

Jak co roku, tak również i tym razem, wolontariusze WOŚP będą zbierać datki do puszek, oznaczonych charakterystycznym czerwonym serduszkiem, ale fundusze będą gromadzone także na e-skarbonkach oraz za sprawą licytacji, które będzie można podbijać długo po wysłaniu „Światełka do nieba”. W akcję zaangażowali się politycy, aktorzy i sportowcy, którzy prześcigają się w pomysłach, co przekazać na aukcje, aby zainteresować odbiorców i zebrać, jak największą kwotę na wsparcie WOŚP.

W sondażu, który dla „Wprost” zrealizowała agencja SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy planują wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w 2025 r. 70,2 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, 16 proc. nie ma takiego zamiaru, a 13,8 proc. jeszcze nie zdecydowało, jaką decyzję podejmie.

Najwyższy odsetek osób, które deklarują chęć wsparcia WOŚP, został odnotowany wśród kobiet (73,8 proc.), a stale rośnie we wszystkich grupach wiekowych i wraz ze stopniem wykształcenia, osiągając kolejno 75 proc. wśród respondentów powyżej 50. roku życia i 72,4 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym. Wskaźnik poparcia dla WOŚP wynosi 73,2 proc. w grupie osób z dochodem netto powyżej 7 tys. zł i 80,2 proc. wśród mieszkańców miast z liczbą ludności w przedziale 200-499 tys.