Tak senator Lewicy wsparł WOŚP na antenie TV Republika. „Reakcja przeszła najśmielsze oczekiwania”

„Ruszyła akcja telewizji Republika »Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę«. To próba zohydzenia wspanialej idei WOŚP. Nie pozwolę na to! Dziś na żywo mówiłem o tym właśnie w Republice. Tym bardziej bądźmy w tym roku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!” – napisał w mediach społecznościowych Piotr Woźniak z Lewicy.

– Jestem katolikiem i dziwię się, że osoby, które mienią się również tą wiarą w państwa studiu, próbują zohydzić jedną z najwspanialszych inicjatyw, która w Polsce się urodziła po 89 roku – powiedział senator. Woźniak stwierdził, że „woli żyć w kraju, w którym policjanci chronią finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niż wycinają konfetti albo latają Black Hawkami”.

Słowa polityka Lewicy o WOŚP w Republice odbiły się szerokim echem. „Na Boga, bardzo was proszę”

– I wiecie co, mówiąc szczerze, dziwię się, że po 30 latach funkcjonowania dobrze ocenianej instytucji, która uratowała wiele istnień ludzkich, która uratowała wiele dzieci i dorosłych, nagle pojawia się próba zohydzenia wszystkiego – mówił polityk Lewicy. – Na Boga, bardzo was proszę, nie próbujmy zohydzać czegoś, co powstało przez ostatnie 30 lat i naprawdę uratowało wiele istnień ludzkich – powtarzał Woźniak. Senator zaznaczył, że TV Republika ma prawo do własnych zbiórek.

– Bardzo proszę w imieniu tych, którzy z tym WOŚP-em się identyfikują, a jestem tą osobą. Nie próbujcie deprecjonować tej wartości uratowanych istnień i zdrowia ludzkiego przez ostatnie 30 lat – apelował co chwilę Woźniak. Polityk pochwalił się, że jego wypowiedź w 40 godzin zebrała na jednej z platform 80 tys. wyświetleń. Woźniak stwierdził, że ta reakcja „przeszła jego najśmielsze oczekiwania”. „Tysiące pięknych wiadomości, komentarzy i udostępnień. Dziękuję” – zakończy Woźniak.

