Politycy wesprą WOŚP czy TV Republikę? „Moralne dno”

W ostatnich dniach głośno o nadchodzącym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz corocznych kontrowersjach z nim związanych. Jurek Owsiak poinformował, że od kilku dni otrzymuje poważne groźby. Stołeczna policja zatrzymała w tej sprawie około 70-letniego mężczyznę.

Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że mężczyzna podejrzewany o grożenie Owsiakowi ma około 70 lat. Na jego zachowanie miały wpłynąć informacje, które usłyszał na antenie Telewizji Republika.

WOŚP. Kto z polityków wesprze dzieło Jurka Owsiaka?

Będąc w Sejmie, zapytaliśmy posłów, czy który z podmiotów zdecydują się wesprzeć – WOŚP czy Telewizję Republika również prowadzącą zbiórkę.

– Dom wolnego słowa jest dla mnie niezwykle ważny. Dlaczego? By do Polaków docierała prawda. Ja wspieram Caritas. Promowanie WOŚP przez ekipę Donalda Tuska nie jest przypadkowe. Pamiętamy przecież te podprogowe billboardy z sepsą. Zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do wspierania fundacji, stowarzyszeń pomagających dzieciom, szczególnie tym chorym – mówił Mariusz Gosek.

Poseł PiS wspomniał też o groźbach, które dostaje.

WOŚP. „W tym roku nie będę grać”

Przemysław Wipler (Konfederacja) podkreślił, że nie wesprze ani Telewizji Republiki, ani WOŚP. – Nie ufam Jerzemu Owsiakowi i temu, co robi z pieniędzmi, które zbiera. Był aktywnie zaangażowany w politykę, finansował ogólnopolską kampanię billboardową, czym ostatecznie stracił moje zaufanie.

Dodał, że „w tym roku nie będzie grać z WOŚP, choć robił to jako młody człowiek”.

Jakie zarzuty ma zatem do TV Republiki? – Wspieramy telewizję, wykupując abonament, oglądając reklamy. Jeżeli ktoś jest zaangażowany w szczególny sposób, też daje na to pieniądze. Telewizja Republika jest medium bardzo mocno związanym z Prawem i Sprawiedliwością. I choć traktują posłów Konfederacji lepiej niż ci sami dziennikarze podczas pracy w mediach publicznych, to my pamiętamy jak było. Przez ponad dwa lata ani razu poseł polityk Konfederacji nie był zaproszony do mediów publicznych. Szefem był wtedy Jacek Kurski, a nie Tomasz Sakiewicz, ale to różnica wtórna – zaznaczył Wipler.

WOŚP A Telewizja Republika. „Taka alternatywa to moralne dno”

Wiceszef MON Cezary Tomczyk (KO) podkreślił, że „tych spraw nie traktuje alternatywnie”.

– To żart, że prywatna telewizja bojkotuje wpłaty na fundację pomagającą chorym dzieciom i zachęca do wspierania siebie. Moje zdanie na temat Republiki jest krytyczne. WOŚP a ona – taka alternatywa to moralne dno.

Dodał, że wspiera zarówno WOŚP, jak i Caritas.

Kowalski: Grosza nie wrzucę do puszki WOŚP

Janusz Kowalski (PiS) również pomoże organizacji Caritas.

– Wsparłbym jeszcze, gdyby dalej zbierała dla powodzian, Fundację Republika. Wielki szacunek za przekazanie środków na odbudowę szkoły w Lądku-Zdroju. Grosza za to nie wrzucę do puszki WOŚP. Byłem wolontariuszem 30 lat temu. Wtedy wierzyłem, że Jerzy Owsiak pomaga dzieciom, a dziś – w mojej ocenie – to dzieci pomagają Owsiakowi i zbierają na niego pieniądze. Brak transparentności, brak rachunków bankowych, brak faktur – wyliczał.

