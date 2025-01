Kiedy powstaną wojska medyczne? Tomczyk podał datę

W styczniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda – podczas 20-lecia utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego – podał informację o pracach nad utworzeniem wojsk medycznych.

– Są plany, które będą się materializowały już pewnie w najbliższym czasie. (…) Premier, minister obrony narodowej wraz z szefem instytutu – przy również i naszym wsparciu, wsparciu BBN, pracują nad stworzeniem nowego rodzaju wojsk – wojsk medycznych – mówił wówczas.

Pół roku później do spawy odniósł się Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego zdaniem „funkcjonowanie wojsk medycznych jako wydzielonej struktury, również w kontekście doświadczeń zbrojnych w Ukrainie, jest sprawą kluczową”.

O takiej konieczności wspominał również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent przedstawił nawet projekt ustawy o reformie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Ujęto tam nowy rodzaj wojsk – czytamy w serwisie Polityka Zdrowotna.

Wojska medyczne. Kiedy powstaną?

Mamy początek 2025 roku. Wojsk medycznych wciąż nie ma. Dlaczego? O to zapytaliśmy wiceszefa MON, Cezarego Tomczyka.

– Jesteśmy na końcówce i tak, jak powiedział premier Władysław Kośniak-Kamysz, ta sprawa zostanie dopięta w ciągu najbliższych dni czy tygodni. Chcemy, żeby to był projekt od początku do końca przygotowany dobrze. To łączy się z odtworzeniem Wojskowej Akademii Medycznej – wyjaśnił w rozmowie z „Wprost”.

Jak dodał, „te projekty dotyczą też współpracy z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z wojewodą łódzką”.

– Mamy też wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, proces się toczy. Wojska medyczne, pewna nowa struktura, jest nam potrzebna. Mieliśmy bardzo ciekawe studium przypadków podczas powodzi na południu Polski. Wtedy, kiedy stawialiśmy szpital polowy w Nysie. Wiele spraw wyszło przy tej okazji. Ten kazus będzie też przyczynkiem do zmian ustawowych w sprawie wojsk medycznych i w sprawie ogólnego funkcjonowania Wojskowej Służby Zdrowia.

Tomczyk zapowiedział, że „w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy mogli już mówić o finalnym projekcie”.

– Będzie on zaprezentowany opinii publicznej. Myślę, że jeszcze tej zimy, najpóźniej na początku wiosny. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale uważam, że to nie wyścig. Musimy to dobrze przygotować. Departament Wojskowej Służby Zdrowia nad tym pracuje. To jednak dziesiątki konsultacji, także ze szpitalami wojskowymi, z Dowództwem Generalnym, ze Sztabem Generalnym, z ekspertami – wyjaśnił wiceszef MON.

Czym są wojska medyczne?

W idei powstania wojsk medycznych chodzi o to, by pod jednym dowództwem zgromadzić wszystkich medyków w siłach zbrojnych. Dziś wojskowa służba zdrowia jest zdefragmentowana.

Szczegółowo wyjaśnia to Polityka Zdrowotna.

„Szpitale wojskowe, rehabilitacja i instytuty badawcze (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii) są pod jednym ośrodkiem dowodzenia wojskową służbą zdrowia. Za ten obszar odpowiedzialny jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia w MON. Drugi ośrodek dowodzenia to Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia w Dowództwie Generalnym i jemu podlegają fizycznie żołnierze, pełniący obowiązki szeroko rozumianych medyków, czyli personel medyczny w jednostkach wojskowych (czyli ci żołnierze, którzy są odpowiedzialni za bezpośrednie zabezpieczenie wojska, które bierze udział w działaniach bojowych), jak i szpitale polowe (czyli jednostki wspierające wojsko; obecnie to trzy szpitale w kraju). Trzecim miejscem jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, w którym realizowana jest logistyka medyczna, czyli zakupy sprzętu medycznego, zakupy materiałów medycznych na potrzeby wspomnianych wcześniej żołnierzy” – czytamy na portalu.

Czytaj też:

Polskie wojsko chwali się dużymi zakupami. Efekt operacji „Szpej”Czytaj też:

Gen. Grzegorz Gielerak: Zniszczono ponad 250 szpitali, a przecież nie są to cele strategiczne