W PiS przecierają oczy ze zdumienia. „Co ten Andrzej wyprawia?”

Andrzej Duda będzie prezydentem Polski jeszcze przez kilka miesięcy. Jak donosi „Newsweek”, ostatnie aktywności głowy państwa budzą zdumienie w szeregach PiS. – Andrzej Duda ma już na wszystko wy***ane. I wszyscy w PiS też mają już wy***ane na Dudę – powiedział anonimowo jeden z polityków.

Andrzej Duda gra na wzmocnienie Konfederacji?

Irytację wzbudziło przede wszystkim niedawne spotkanie prezydenta ze Sławomirem Mentzenem. Polityk Konfederacji stwierdził, że odbyło się ono na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego. W rozmowach – oprócz kandydata w wyborach prezydenckich – brali udział Przemysław Wipler oraz Marcin Mastalerek i Łukasz Rzepecki. Dotyczyły one pomysłu organizacji referendum przy okazji wyborów prezydenckich.

Według „Newsweeka” prezydent nawiązując relacje z Konfederacją ma swój głęboko ukryty cel. Andrzej Duda chce grać na tak duże wzmocnienie Konfederacji, aby mogła ona wejść w koalicję z PiS. W ten sposób prezydent i jego otoczenie mogliby zachować wpływy. Dziennikarzom udało się dowiedzieć, że spotkanie, które odbyło się 19 grudnia, nie było jednorazową akcją. W planach mają być już kolejne rozmowy.

PiS zaskoczone zachowaniem Andrzeja Dudy

Politycy PiS zwracają uwagę na fakt, że wśród najbliższych współpracowników Andrzeja Dudy praktycznie nie ma członków partii. Co więcej, szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek od wielu lat jest skonfliktowany z Jarosławem Kaczyńskim.

W szeregach PiS panuje przekonanie, że Andrzej Duda zamiast eksponować swoje kontakty ze Sławomirem Mentzenem, powinien mocniej zaangażować się w kampanię Karola Nawrockiego. – Co ten Andrzej wyprawia? Zamiast robić to, co do niego należy, czyli poprzeć prezesa IPN, to bawi się w jakieś gierki. Myślę, że chce znów pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu swoją niezależność – ocenił jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Dodał, że „zawsze lepiej mieć poparcie prezydenta, niż go nie mieć. Według działacza PiS, oficjalne poparcie przekazane przez Andrzeja Dudę mogłoby wpłynąć na wzrost wyniku o 0,5- 1 proc”.

Czytaj też:

Cios dla Andrzeja Dudy. MKOl ogłosił ważną decyzjęCzytaj też:

Czarnek: Chcemy zmobilizować ludzi, żeby zgłaszali się na mężów zaufania