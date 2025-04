Spór w koalicji po głosowaniu w Sejmie. „Przetrącony kręgosłup”

Kończy się 34. posiedzenie izby niższej. 4 kwietnia parlamentarzyści decydowali o „być albo nie być” ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.

Kto był „za” (łącznie 213 głosów)? Przede wszystkim posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. „Przeciwni” (razem 190 głosów) pomysłowi byli zaś politycy Prawa i Sprawiedliwości (poza jednym wyjątkiem), Lewicy i koła Razem. Jeśli chodzi o Konfederację – ugrupowanie „wstrzymało się” od głosu.

„Jesteście odpowiedzialni za każdą utratę zdrowia i życia”

Po głosowaniu do sprawy odniosła się na platformie X szefowa Klubu Parlamentarnego Lewicy – Anna-Maria Żukowska. W pierwszym wpisie oznaczył ministrę zdrowia – Izabelę Leszczynę (Platforma Obywatelska) i przypomniała jej wywiad z drugiej połowy marca. Zapewniała w nim dziennikarzy portalu Rynek Zdrowia, że „na pewno nie zagłosuje za obniżeniem składki zdrowotnej”. Następnie pokazała listę osób – polityków KO – którzy zagłosowali „za” ustawą – a wśród nich szefowa resortu. „Czy ten przetrącony kręgosłup będzie pani leczyć na NFZ [Narodowy Fundusz Zdrowia] czy prywatnie?” – tak Żukowska uderzyła w Leszczynę.

Przewodnicząca KP Lewicy wyraziła też nadzieję, że „prezydent [Andrzej Duda] nie podpisze” ustawy.

W piątek rano premier Donald Tusk tłumaczył, że „obniżenie składki dla 2,5 miliona przedsiębiorców, głównie małych i średnich, to częściowa naprawa szkód, jakie wyrządził im Morawiecki ze swoim »Polskim Ładem«”. „PiS nie skorzystał z szansy rehabilitacji i znów zagłosował przeciw polskim przedsiębiorcom. Tym razem przegrał!” – napisał.

Wpis szefa rządu skomentowała Marcelina Zawisza z koła Razem. „Zabieracie pieniądze pacjentom. Jak minister finansów ma wolno leżące sześć miliardów złotych to niech je przekaże na nadwykonania. Mamy najdłuższe od 12 lat kolejki do lekarzy, w systemie brakuje 20 mld zł, a wy go jeszcze patroszycie. Jesteście odpowiedzialni za każdą odwołaną operacje, każde leczenie, które będzie »za rok«, bo nie ma terminów. I za każdą utratę zdrowia i życia” – podsumowała.

Zandberg uderza w Tuska: Uderzył w ochronę zdrowia

Ws. obniżenia składki zdrowotnej głos zabrał także lider Razem i kandydat na prezydenta 2025. „Tusk, z pomocą Konfederacji i grupy posłów PiS, uderzył w ochronę zdrowia. W systemie finansów publicznych brakowało już 20 miliardów złotych. Rząd Tuska zabierze teraz kolejne miliardy. Wydłużą się jeszcze bardziej kolejki do lekarza, będą odwoływane operacje. Za Wasz liberalny populizm zapłacą zdrowiem i życiem tysiące pacjentów. I to będzie wasza odpowiedzialność”.

