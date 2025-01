Groził Owsiakowi, trafił w ręce policji. Szef WOŚP postawił sprawę jasno

"Chciałbym podziękować w imieniu swoim i całej naszej Fundacji, Policji i wszystkim służbom za tak sprawne działanie. Mam ogromną nadzieję, że nie będą już musieli w żadnej sprawie związanej ze mną, z fundacją interweniować. Zgłosiliśmy na Policję, do Komendy Stołecznej trzy zdarzenia. I oby to były tylko te trzy. Nie rozmawiajmy ze sobą w taki sposób. A jeśli to zrobiłeś, zrobiłaś, usuń ten wpis" – napisał szef WOŚP w mediach społecznościowych.

Z tego miejsca bardzo dziękuję i dziękujemy za ogrom wsparcia, jakie otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy ze wszystkich stron, z każdego miejsca, z ogromem wzruszeń i opowieści o nas, o naszych losach i obecności Orkiestry w życiu Polaków. Dajecie nam ogromną siłę do działania, co czuję dzisiaj w Fundacji z tłumem wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas codziennie po identyfikatory. Jest nieprawdopodobna, dobra energia! – dodał Jurek Owsiak

Wkrótce więcej informacji