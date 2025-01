Pomysł Trumpa na koniec wojny w Ukrainie. Zaskoczył inicjatywą

Jego strategia opiera się na spekulacjach na rynku paliw. Chce obniżyć globalne ceny ropy naftowej poprzez naciski na Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz zwiększenie krajowej produkcji energii.

Trump jest zdania, że takie działania mogą skutecznie ograniczyć finansowanie rosyjskiej machiny wojennej, prowadząc do szybszego zakończenia działań zbrojnych. Obserwatorzy zauważają, że gdyby pomysł się udał, Trump "upiekłby dwie pieczenie przy jednym ogniu". Już samo zwiększenie produkcji energii w kraju i obniżenie światowych cen paliw byłoby politycznym sukcesem.

Naciski na OPEC i Arabię Saudyjską

W swoim przemówieniu Trump zapowiedział, że zwróci się do Arabii Saudyjskiej oraz OPEC z prośbą o obniżenie cen ropy naftowej. Wyraził zdziwienie, że takie działania nie zostały podjęte wcześniej, sugerując, że niższe ceny surowca mogłyby przyspieszyć zakończenie wojny na Ukrainie. Podkreślił, że wysokie ceny ropy umożliwiają Rosji kontynuowanie finansowania działań militarnych, a ich obniżenie mogłoby znacząco wpłynąć na zdolności operacyjne Moskwy.

Zwiększenie krajowej produkcji energii

Równocześnie prezydent Trump zapowiedział intensyfikację krajowej produkcji energii, w tym przyspieszenie zatwierdzeń dla nowych elektrowni zasilanych różnymi źródłami, w tym węglem.

Celem jest nie tylko obniżenie cen energii na rynku wewnętrznym, ale także zwiększenie eksportu amerykańskich surowców energetycznych, co mogłoby wpłynąć na globalne ceny ropy i gazu. Taka strategia ma na celu osłabienie pozycji Rosji na rynku energetycznym i ograniczenie jej dochodów z eksportu surowców.

Presja ekonomiczna jako narzędzie dyplomatyczne

Administracja Trumpa rozważa wykorzystanie sankcji naftowych jako kluczowego elementu strategii mającej na celu skłonienie Rosji do negocjacji pokojowych.

Propozycje obejmują zarówno złagodzenie sankcji dla rosyjskich producentów ropy w przypadku osiągnięcia porozumienia, jak i zaostrzenie restrykcji w razie odmowy współpracy.

Scott Bessent, nominowany na sekretarza skarbu przez Trumpa, publicznie wyraził poparcie dla takiej strategii, podkreślając jej potencjał w doprowadzeniu do zakończenia konfliktu na Ukrainie.

Podniesienie wydatków obronnych NATO

W kontekście globalnego bezpieczeństwa Trump wezwał państwa członkowskie NATO do zwiększenia wydatków na obronność do 5% PKB, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z wcześniejszym celem wynoszącym 2%

Argumentował, że takie działania są niezbędne w obliczu obecnych zagrożeń i podkreślił, że Stany Zjednoczone nie będą dłużej ponosić nieproporcjonalnych kosztów związanych z obronnością sojuszu.

Reakcje międzynarodowe i potencjalne skutki

Propozycje prezydenta Trumpa spotkały się z mieszanymi reakcjami na arenie międzynarodowej. Niektórzy analitycy wyrażają sceptycyzm, co do skuteczności planu obniżenia cen ropy, jako środka nacisku na Rosję, wskazując na złożoność globalnych rynków energetycznych i możliwości adaptacyjne Moskwy.

Inni zwracają uwagę na potencjalne ryzyko eskalacji napięć handlowych oraz wpływ takich działań na relacje z kluczowymi partnerami handlowymi, takimi jak Chiny i Indie.

