Ważna zmiana dla katolików w 2025 roku. Tego dnia msza jest obowiązkowa

Każdego roku, 2 lutego, w Kościele katolickim obchodzone jest Święto Ofiarowania Pańskiego, powszechnie znane jako Święto Matki Bożej Gromnicznej. Choć zazwyczaj udział w liturgii tego dnia nie jest obowiązkowy, w 2025 roku święto przypada w niedzielę. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej.

Święto Ofiarowania Pańskiego upamiętnia zgodne z żydowskim prawem przedstawienie Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa. Wydarzenie to, opisane w Ewangelii według św. Łukasza, miało miejsce 40 dni po narodzinach Chrystusa i było związane z zakończeniem okresu oczyszczenia Maryi. W świątyni nowo narodzonego Mesjasza rozpoznali prorokini Anna i starzec Symeon. W tradycji katolickiej święto ma podwójne znaczenie – z jednej strony wskazuje na Jezusa jako „Światłość świata”, z drugiej podkreśla rolę Maryi, która ofiarowała swojego Syna Bogu. W Polsce szczególny nacisk kładzie się na postać Matki Bożej, stąd popularna nazwa uroczystości – Święto Matki Bożej Gromnicznej – podkreśla portal Interia. Symbolika gromnicy Nieodłącznym elementem obchodów tego dnia jest gromnica – specjalna świeca, której nazwa pochodzi od słowa „grom”. W tradycji ludowej przypisywano jej moc ochronną, wierzono, że chroni domostwa przed burzami, pożarami i różnego rodzaju nieszczęściami. Jej płomień miał także odpędzać złe moce i zapewniać duchową ochronę rodzinie. W ludowych wierzeniach gromnica miała szczególne znaczenie – zapalano ją podczas burz, modlitw, a także w chwili śmierci bliskiej osoby, wierząc, że jej światło pomoże duszy przejść do życia wiecznego. Poświęcenie gromnic odbywa się podczas specjalnego obrzędu w trakcie mszy świętej. Wierni przynoszą je do kościoła, gdzie są błogosławione, a następnie zapalane. W wielu domach wciąż praktykowany jest zwyczaj kreślenia płomieniem gromnicy znaku krzyża nad drzwiami, co symbolizuje błogosławieństwo i ochronę nad mieszkańcami. Tradycje ludowe i zwyczaje Przez wieki gromnica pełniła ważną rolę w życiu codziennym i jej znaczenie wykraczało daleko poza obrzędy religijne. Wierzono, że jej światło odstrasza złe duchy i chroni przed nieszczęściami. Podczas burz umieszczano ją w oknach, prosząc o Bożą opiekę nad domem. Popularna była również praktyka kreślenia dymem z gromnicy znaków krzyża na drzwiach, belkach sufitowych i piecach, co miało zabezpieczać gospodarstwo przed kataklizmami. Wielką wagę przywiązywano także do gromnicy w obliczu śmierci – zapalano ją przy konającym, wierząc, że jej blask rozświetli mu drogę do życia wiecznego. Przysłowia związane ze Świętem Matki Bożej Gromnicznej Obchody święta od wieków były związane z obserwacją przyrody i próbami przewidywania pogody. Ludowe przysłowia często odnosiły się do zmian atmosferycznych, które mogły wpływać na życie rolników i pasterzy. Oto niektóre z nich: „Gdy w Gromnicę słońce świeci, to przyjdą większe mrozy i śnieżyce”.

„Jasna Gromnica – zła orędownica”.

„Gdy w Gromnicę z dachów ciecze, zima jeszcze się przewlecze”. Dla gospodarzy był to także dzień szczególnej obserwacji zwierząt – ich zachowanie miało zwiastować nadchodzące zmiany pogodowe. 2 lutego 2025 – obowiązkowa msza święta Chociaż Święto Matki Bożej Gromnicznej nie jest w Polsce świętem nakazanym, w 2025 roku przypada w niedzielę. Oznacza to, że wszyscy wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej, zgodnie z przykazaniem kościelnym dotyczącym świętowania niedzieli. Podczas liturgii odbywa się obrzęd poświęcenia świec, a wierni przynoszą swoje gromnice do kościoła. Jest to szczególny moment, podkreślający duchowe znaczenie światła Chrystusa i przypominający o Jego obecności w życiu chrześcijan. Tradycja Święta Matki Bożej Gromnicznej pozostaje żywa i wciąż kultywowana w Polsce, a symbolika gromnicynadal odgrywa istotną rolę zarówno w praktykach religijnych, jak i w wierzeniach ludowych.

