19-letni Polak zginął na wojnie w Ukrainie. Pożegnano go z honorami wojskowymi

19-letni Filip Antosiak służył w 25. Brygadzie Powietrznodesantowej, należał do pododdziału uderzeniowych kompleksów bezzałogowych „Rubak”. Zajmował się wyposażeniem ciężkich dronów, zarówno tych bojowych, jaki pełniących funkcje transportowe.

Filip zginał koło Pokrowska w obwodzie donieckim. Towarzysze broni pożegnali go z wojskowymi honorami w Soborze Michajłowskim w Kijowie, skąd jego ciało przewieziono na Majdan Niepodległości. Jego trumna okryta była flagami Polski i Ukrainy. Na pogrzebie odegrano też hymny obu krajów.

– Zajmował się wyposażeniem ciężkich dronów, którymi atakujemy siły przeciwnika i dostarczamy amunicję na pierwszą linię frontu – potwierdziłw rozmowie z PAP żołnierz, który poznał Filipa. – Ten chłopak był naprawdę zaangażowany w to, co robił. Takich ludzi rzadko się dzisiaj spotyka – dodawał ukraiński wojskowy.

Na pogrzeb przyjechali rodzice Filipa, żyjący na co dzień w Anglii. W rozmowie z dziennikarzami przyznali, że po raz ostatni z synem widzieli się pół roku temu. – My nie wiedzieliśmy, że on planuje tu wyjechać. Po maturze w Cambridge, gdzie mieszkamy, planował, że pójdzie do angielskiego wojska, a potem do szkoły oficerskiej w Londynie. Pojechał jednak na Ukrainę – opowiadali.

– Był bardzo dumny z tego, że pomaga ludziom tutaj, w tym kraju. Mówił o tym zawsze, kiedy do nas dzwonił. W pierwszym liście, który napisał do nas, gdy wyjechał na Ukrainę, przepraszał, że oszukał nas po raz pierwszy w życiu, ale taki miał plan – mówił ojciec 19-latka. – Jest nam bardzo ciężko, jesteśmy bardzo dumni z naszego dziecka – dodawał.

W pogrzebie Filipa Antosiaka uczestniczyli przedstawiciele konsulatu RP oraz polskich organizacji w Ukrainie. Ceremonii asystowała kompania honorowa ukraińskiego wojska. Rodzice zmarłego otrzymali Świadectwo Zasługi i Odwagi. Dokument podpisał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski. Ciało 19-latka spocznie w Łowiczu.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Rosyjska propaganda dała się ponieść fantazji. To pisze o PolakachCzytaj też:

Nawrocki uderzył w Zełenskiego. „Wydaje mu się, że będzie wybierał prezydenta Polski”