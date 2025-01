Szokujący widok w lesie. Leśnicy z Gniezna nie kryją oburzenia

Śmieci, o których napisali leśnicy we wpisie, pozostawiono na terenie Lasu Miejskiego w Gnieźnie, przy ul. Grunwaldzkiej.

„W ostatnich dniach w jednym z naszych pięknych lasów natknęliśmy się na... wyjątkową »instalację artystyczną«. Ktoś postanowił »upiększyć« przyrodę, wyrzucając do niej otuliny od przewodów elektrycznych. Jakież to »oryginalne« i »pomysłowe«, prawda?” – napisali leśnicy we wpisie, prezentując zdjęcia porzuconych odpadów.

Przy okazji powrócili do pomysłu tzw. lasów obywatelskich, w których kontrolę nad czystością mieliby sprawować sami mieszkańcy.

„Słyszymy coraz więcej głosów o tym, że społeczeństwo chce większego dostępu do lasów, prawa do decydowania o ich przyszłości i większego wpływu na to, jak funkcjonują. I oczywiście popieramy dialog i współpracę! Ale jednocześnie widzimy, jak niektórzy z nas ten wpływ już »wywierają« – zaśmiecając przestrzeń, która powinna być domem dla dzikich zwierząt, a nie składowiskiem odpadów”.

Lasy to nie miejsce na śmieci

Służby leśne w swoim wpisie przypomniały również, że lasy są dobrem wspólnym i nie powinny być traktowane jako wysypiska

„Przypominamy: Lasy to nie miejsce na wasze śmieci! Nie mamy jeszcze koszy na »artystyczne instalacje« z plastiku czy kabli, więc może... następnym razem zostawcie je w swoim garażu? Albo jeszcze lepiej – oddajcie je do recyklingu. Lasy są dobrem wspólnym – nas wszystkich i przyszłych pokoleń. Prosimy, szanujmy je. Bo naprawdę lepiej wdychać świeże powietrze niż »aromaty« starych przewodów elektrycznych”.

Skala problemu zaśmiecania lasów

Każdego roku Lasy Państwowe usuwają z terenów leśnych około 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci, co odpowiada objętości tysiąca wagonów kolejowych. Koszt tych działań sięga blisko 20 milionów złotych rocznie.

W 2021 roku tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zebrano 5 tysięcy metrów sześciennych odpadów, co kosztowało 1 milion złotych.

Prawo i kary za zaśmiecanie lasów

Warto też przypomnieć, że zgodnie z art. 162 §1 Kodeksu wykroczeń, za zaśmiecanie lasu grozi kara grzywny lub nagany. W przypadku poważniejszych naruszeń, takich jak składowanie odpadów w lesie, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

