Grabiec ostro krytykuje szefa PKW: Powinien wyjść z roli rzecznika PiS-u

„Dopóki PKW nie podejmie jednoznacznej uchwały, minister finansów nie może wypłacić pieniędzy PiS” – zaznaczył Grabiec. Przy okazji odniósł się do postawy szefa PKW Sylwestra Marciniaka: „Powinien wyjść z roli rzecznika PiS-u” – powiedział szef KPRM.

PKW odrzuca sprawozdanie PiS

W sierpniu 2024 roku PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS za wybory parlamentarne z 2023 roku, wskazując na nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł. Decyzja ta mogła skutkować utratą przez PiS subwencji na działalność partii, wynoszącej około 75 mln zł na kolejne trzy lata.

Apelacja PiS i decyzja Sądu Najwyższego

PiS zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego. 11 grudnia 2024 roku Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uznała skargę PiS za zasadną, wskazując, że PKW powinna była przeprowadzić nowe postępowanie dowodowe.

Sąd podkreślił, że PKW nie uwzględniła różnicy między kontrolą sprawozdania finansowego komitetu wyborczego a kontrolą sprawozdania partii politycznej. Przeciwnicy tej decyzji podnosili, że została ona wydana z pomocą tzw. neosędziów, więc nie powinna mieć mocy sprawczej.

Dalsze działania PKW i stanowisko ministra finansów

30 grudnia 2024 roku PKW, wykonując postanowienie SN, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku. Jednocześnie komisja zaznaczyła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP.

Minister finansów Andrzej Domański zwrócił się do PKW o wykładnię jej uchwały w sprawie sprawozdania komitetu PiS, wskazując na jej wewnętrzną sprzeczność. PKW nie była w stanie przedstawić jednolitej odpowiedzi, w związku z czym do Ministerstwa Finansów przekazano trzy różne warianty odpowiedzi. Szef PKW Sylwester Marciniak skierował również do ministra finansów pismo z prośbą o informację na temat wykonania przelewów finansowych dla PiS.

Krytyka ze strony Grabca

Jan Grabiec skrytykował przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka, stwierdzając, że „powinien wyjść z roli rzecznika PiS-u i zająć się rolą przewodniczącego PKW”. Podkreślił również, że minister finansów nie może podjąć żadnych kroków i wypłacić pieniędzy bez jednoznacznej uchwały PKW, której nie ma.

Czytaj też:

Tusk miał „pogrozić” Bodnarowi Giertychem. Minister reagujeCzytaj też:

Rafał Trzaskowski ogłosił szefową kampanii. Zaskoczeń nie ma