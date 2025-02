Skazany za zabójstwo w rękach policji. Finał mrocznej sprawy z 1995 r.

Policjanci stołecznego Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili miejsce pobytu 50-latka, który w 1997 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę 25 lat pozbawienia wolności.

Policjanci namierzyli skazanego za zabójstwo. Chodzi o sprawę z 1995 r.

Wyrok miał związek z zabójstwem, do którego doszło dwa lata wcześniej w Raszynie. Wówczas 50-letni dziś mężczyzna wraz z innymi osobami dokonali napadu na małżeństwo, które przemieszczało się polonezem. „W trakcie napadu doszło do strzelaniny pomiędzy napastnikami a, jak się okazało, właścicielem kantoru. Mężczyzna został postrzelony i kilka dni później na skutek odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Sprawcy skradli wówczas 330 tys. złotych” – poinformowała w wydanym komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

W 1997 r. mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie odbył część zasądzonej kary. W 2006 r. nastąpiła przerwa w jej odsiadywaniu, z której nie powrócił do aresztu, co uruchomiło poszukiwania. Sąd Okręgowy w Elblągu wystawił za mężczyzną list gończy.

Ekstradycja 50-latka do Polski. Międzynarodowe poszukiwania

Jak się okazało, 50-letni dziś mężczyzna ukrywał się na terenie Wielkiej Brytanii. Za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przekazano stronie brytyjskiej informacje niezbędne do zatrzymania mężczyzny.

„Po niespełna czterech miesiącach poszukiwany znalazł się w rękach funkcjonariuszy, którzy w czerwcu 2024 r. wpadli na jego trop w Manchesterze. Wówczas rozpoczęła się procedura ekstradycyjna” – czytamy w policyjnym komunikacie. Kilka dni temu poszukiwany został przetransportowany do Polski i osadzony w zakładzie karnym, gdzie odbędzie pozostałą część kary.

Czytaj też:

Płacz dziecka zaalarmował sąsiadkę. Szokujące, co robiła matka 3-latkiCzytaj też:

Tragiczna śmierć 39-latki. Mąż pobił ją, a potem zostawił na mrozie