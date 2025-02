Stoją za „grubancypacją”. Alarmują: grube osoby mają kłopoty ze zdobyciem pracy

Publikujemy fragment książki pt. „Grubancypacja. O grubości bez przepraszania", która premierę będzie miała 26.02.

Grubx w pracy i w sądzie

O ile nie zdarzyło nam się urodzić księciem Harrym lub Kendallem Royem, to prawdopodobnie przyjdzie nam ogromną część naszego życia przepracować. To, w jakiej branży będziemy działać, ile zarabiać, jak często awansować i ile godzin poświęcać na pracę, będzie miało wpływ na wszystkie obszary naszego życia. Oczywiście czynników, które znacząco wpłyną na nasze możliwości zarobkowania, jest mnóstwo. Zaczynając od wspomnianego pochodzenia i kapitału społecznego (warun­kujących je w największym stopniu), przez mniej lub bardziej szczęśliwe zbiegi okoliczności, a kończąc na osobistych decy­zjach, cechach i talentach.

W tej części książki skupiamy się jednak głównie na tym, jak przekonania związane z wyglądem czy, zawężając, z rozmia­rem ciała wpływają na nasze zawodowe ścieżki. Praca jest też istotnym tematem do analizy antydyskryminacyjnej, ponie­waż to właśnie w tym obszarze kwestie związane z równym traktowaniem szczególnie donośnie wybrzmiewają w prawie i w debacie publicznej. No i, poza wszystkim, praca to prze­strzeń, w której spędzamy mniej więcej jedną trzecią naszego życia.

Mamy prawo domagać się w niej równego traktowania.

Przejawy gorszego traktowania ze względu na grubość poja­wiają się na każdym etapie kariery zawodowej: od rekrutacji, przez dobór stanowiska, po kwestie wynagrodzenia i możli­wości awansu. Wszelkie stereotypy dotyczące grubości łączą się w tym obszarze z przekonaniami związanymi z kanonem piękna, ale i cechami charakterystycznymi dla pracy: wydaj­nością, produktywnością, kreatywnością czy reprezentatyw­nością. Wraz ze zwiększaniem rozmiaru ciała możemy budzić skojarzenia ze skłonnością do lenistwa, brakiem silnej woli (narracja o byciu grubą na własne życzenie, na podstawie własnego wyboru), który niby ma się przełożyć na to, jak będziemy wykonywać powierzone zadania.

Przejawy dyskryminacji, z którymi spotykają się grube osoby, to np.:

odrzucenie na podstawie zdjęcia w CV czy po spotkaniu rekrutacyjnym z uwagi na wygląd,

mniejsze inwestowanie w rozwój grubej osoby, np. pomi­janie jej przy szkoleniach,

rzadsze awanse lub uzależnianie awansu od schudnięcia,

odbieranie możliwości wykonywania zadań związanych z reprezentacją,

niezapewnianie ubioru służbowego w odpowiednim roz­miarze lub brak dopasowania infrastruktury stanowiska pracy,

komentarze dotyczące ciała, wyśmiewanie, komentarze dotyczące sposobu odżywiania,

propono­wanie czy sugerowanie diety, nachalne wypytywanie o zdrowie.

Statystyki jasno pokazują, że grube osoby mają kłopoty ze zdobyciem pracy, a ich wygląd jest traktowany jako bariera w pełnieniu obowiązków.