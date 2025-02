Matka Prawnik: Klientka miała dostać zwłoki dziecka w „czerwonym pudełeczku”. Coś mi nie grało...

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Poronienie dotyka nawet 40 tysięcy kobiet rocznie. Jednak te, które tracąc ciążę nie poznały płci płodu, są dyskryminowane.

Katarzyna Łodygowska: Mamy bardzo dużą różnicę w nabywaniu uprawnień, które teoretycznie powinny dotyczyć wszystkich rodziców. Można powiedzieć w dużym skrócie, że znasz płeć dziecka w momencie, kiedy dochodzi do straty ciąży, wszystko ci przysługuje. Nie znasz płci, nie przysługuje ci nic.

Nie trzeba być prawnikiem żeby czuć, że coś tutaj nie gra.

Kiedy do straty dochodzi na wczesnym etapie ciąży, czyli mówiąc wprost, kiedy uchwycimy „materiał” i tej płci po prostu jeszcze nie widać, problem polega na tym, że trzeba wysłać materiał do badania, trzeba zapłacić za to z własnej kieszeni, a i tak nie zawsze uzyskamy wynik.

Zobacz, ile rzeczy trzeba zrobić i na ile być przytomną w tej całej tragedii, żeby uzyskać na przykład skrócony urlop macierzyński. Czyli po prostu nie stawić się do pracy, żeby cofnęły się te wszystkie zmiany w ciele, które zaszły na etapie ciąży. Bo od tego jest ten urlop.

(…)

Najczęściej jest tak, że kobiety dostają wtedy po prostu dwa tygodnie zwolnienia. Ale powstaje też pytanie, gdzie doszło do straty, bo jeżeli doszło do straty w warunkach domowych, czyli najczęściej do toalety, bo tak to po prostu wygląda, to kogo tu poprosić o zwolnienie?

Zobacz fragment odcinka:

Poza tym, w gabinecie, na etapie ciąży, nikt nie mówi o tym, co robić w momencie straty. A moim zdaniem powinien to być element edukacji na etapie ciąży, że taka sytuacja może się zdarzyć.

(…) Nie może być tak, że kobiety są zostawione same sobie. Nie może być tak, że my się dowiadujemy z internetu o tym. Nie może być tak, że jest różnica pomiędzy wczesnym etapem ciąży, a późniejszym. Tutaj mamy szereg sytuacji, gdzie kobieta ze względu na wysokość tej ciąży czyli na wiek ciąży, jest po prostu dyskryminowana.