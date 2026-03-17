Co po wecie Nawrockiego? Polacy podpowiedzieli Tuskowi. Nowy sondaż

W czwartek 12 marca prezydent Karol Nawrocki w orędziu do narodu oznajmił, że zawetuje ustawę wprowadzającą program SAFE. Już kolejnego dnia premier Donald Tusk zaznaczał, że nie zmienia to stanowiska rządu, co potwierdziła uchwała, którą upoważniono ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do działania.

Niepewność wokół programów SAFE. Rząd działa pomimo weta

W imieniu rządu mają oni podpisywać umowy oraz dokumenty dotyczące unijnego programu SAFE. Pożyczkę na zakup uzbrojenia Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zobowiązania finansowe BGK z tego tytułu zostaną objęte gwarancją Skarbu Państwa.

Prezydent Nawrocki wciąż jednak nie wycofał swojego pomysłu, formułowanego wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Czy rząd powinien brać pod uwagę tzw. Polski SAFE 0 procent? Chodzi o stworzenie funduszu, którego źródłem finansowania byłyby środki z zysku Narodowego Banku Polskiego. Do Sejmu trafił projekt ustawy w tym przedmiocie.

Co robić po wecie prezydenta? Sondaż ws. SAFE

Pracownia USE Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, „które rozwiązanie po wecie prezydenta chciałby/chciałaby pan/pani, aby w pierwszej kolejności było wprowadzone w Polsce?”. 31,6 proc. ankietowanych opowiedziało się za „uruchomieniem finansowania z unijnego programu SAFE”. Drugą najpopularniejszą odpowiedzią było „wprowadzenie krajowego programu tzw. SAFE 0 proc”., które wybrało 25,1 proc. badanych.

Trzecia najczęściej wybierana opcja to „nie wiem/trudno powiedzieć” z 21 proc. wskazań, a dopiero czwarta to czasowe „wstrzymanie się od nowych pożyczek i zakupów zbrojeniowych” (13,7 proc.). 4,8 proc. badanych stwierdziło, że należy przyjąć rozwiązanie „inne, niż wyżej wskazano”, a 3,9 wybrało opcję „żadne z powyższych rozwiązań”.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-15 marca 2026 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez platformę analityczno-badawczą UCE Research dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

Czytaj też:

Burza po decyzji Karola Nawrockiego. Nowy sondaż pokazuje, co myślą PolacyCzytaj też:

SAFE czy SAFE 0 proc.? Lider Konfederacji w tej kwestii „pogodził” PiS i KO