Znany polski duchowny nie żyje. Będzie pochowany na Madagaskarze

Smutne wieści napłynęły z Madagaskaru. W piątek 14 lutego w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia w Tolagnaro zmarł ksiądz Witold Oparcik. Duchowny miał 79 lat. Przyczyna śmierci księdza nie została podana do publicznej wiadomości.

Ks. Witold Oparcik nie żyje. Żegnają go misjonarze

„Przez 52 lata posługiwał na Madagaskarze, codziennie dzieląc się wiarą, optymizmem i poczuciem humoru. Zawsze był blisko także tego, co działo się w Polsce, przesyłając nam pozdrowienia i wyrazy łączności. Dziękujemy Bogu za łaskę powołania misjonarza Witolda i prosimy: Panie, przyjmij księdza Oparcika jak najszybciej do Ciebie” – czytamy w pożegnaniu zamieszczonym przez Misjonarzy.

Zmarłego księdza pożegnali również członkowie MISEVI Polska. „Wiele historii pozostanie wśród nas żywych o czasie spędzonym w towarzystwie ks. Witolda. Pobyt na jego misji, wspólny czas i wyzwania. Wspólne zachody słońca i ciągłe żarty od których nigdy nie mógł się powstrzymać przy posiłkach. Wielu z nas zapamięta go na swój sposób” – podkreślono.

Ks. Witold Oparcik – kim był?

Ksiądz Witold Oparcik urodził się w 1946 roku w miejscowości Wrzos w powiecie radomskim. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił w 1962 roku po ukończeniu Niższego Seminarium Księży Misjonarzy. Trzy lata później odbył zasadniczą służbę wojskową. W 1972 roku duchowny otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie z rąk biskupa Albina Małysiaka.

Następnie postanowił wyjechać do Paryża na przygotowanie do pracy misyjnej na Madagaskarze. Posługę rozpoczął w 1973 roku i pełnił ją przez kolejne 52 lata. Duchowny cieszył się sporym szacunkiem i sympatią lokalnych mieszkańców. Opowiadał, że niektórzy byli w stanie iść aż cztery godziny tylko po to, żeby wziąć udział w odprawianej przez niego mszy świętej.

Ks. Witold Oparcik zostanie pochowany na Madagaskarze.

