Oszustwo nigeryjskie zbiera żniwa. Polacy wciąż dają się nabierać

Łatwy dostęp do internetu to duże udogodnienie, ale dla osób mniej obeznanych z siecią może wiązać się z zagrożeniami. Jednym z nich jest tzw. oszustwo nigeryjskie – metoda wyłudzania pieniędzy przez fałszywe wiadomości od rzekomych spadkobierców, celebrytów czy urzędników.

Oszustwo nigeryjskie ma długą historię, a mimo licznych ostrzeżeń, nadal zbiera żniwa

Oszustwa te mają długą historię, a ich pierwowzorem była metoda „hiszpańskiego więźnia”, polegająca na wyłudzaniu pieniędzy pod pretekstem pomocy uwięzionym bogaczom. Dziś oszuści działają globalnie, podszywając się np. pod znane osoby lub organizacje charytatywne, by wzbudzić zaufanie ofiar. Więcej o historii nigeryjskiego przekrętu przeczytasz w osobnym artykule.

Popularne schematy obejmują fałszywe spadki, wygrane na loterii czy prośby o pomoc w transferze majątku. Przykładem jest historia kobiety z Podkarpacia, którą przekonano, że czeka na nią paczka z pieniędzmi. Oszuści, podając się za celników, nakłonili ją do dokonania wielu przelewów, co doprowadziło do utraty oszczędności.

Jak unikać zagrożenia i nie dać się złapać na nigeryjski przekręt

Aby uniknąć takich sytuacji, należy zachować ostrożność wobec podejrzanych ofert finansowych, sprawdzać wiarygodność nadawców i nigdy nie wysyłać pieniędzy nieznajomym. Ważne jest także unikanie klikania w podejrzane linki i podawania swoich danych osobowych.

Jeśli ktoś padnie ofiarą oszustwa, powinien jak najszybciej zgłosić sprawę na Policję oraz powiadomić bank. Podejrzane wiadomości można też zgłaszać do CERT Polska, który monitoruje i zwalcza internetowe przestępstwa. Więcej o tym jak zorientować się, że ktoś chce nas oszukać oraz co zrobić, gdy już się to stanie, przeczytasz w dodatkowym artykule.