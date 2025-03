Afera Buddy. Zatrzymano znanego dziennikarza i influencerów

Celem zatrzymań było przesłuchanie podejrzanych i dalsze działania w ramach prowadzonego śledztwa, które dotyczy m.in. organizowania nielegalnych gier losowych w internecie.

Prokuratura Krajowa potwierdziła zatrzymanie 10 osób w tej sprawie, a działania nadzorowane są przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Prokuratorzy wskazują, że sprawa obejmuje „szeroką sieć przestępczą” związaną z organizowaniem nielegalnych loterii internetowych, co prowadziło do naruszenia przepisów karnoskarbowych.

Prokuratura Krajowa przekazała, że do tej pory wśród zatrzymanych znaleźli się dziennikarze, zawodnicy i organizatorzy sportów walki oraz influencerzy. Szczegóły dotyczące zarzutów zostaną ujawnione po przesłuchaniach.

Zatrzymanie Kamila L.

Zatrzymanie Kamila L., znanego w internecie jako „Budda”, miało miejsce w październiku 2024 roku. Został on wówczas aresztowany przez CBŚP w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności przestępczej w zakresie nielegalnych gier hazardowych oraz wyłudzania podatku VAT.

Po decyzji sądu w Szczecinie Kamil L. oraz cztery inne osoby, w tym jego partnerka Aleksandra K. (znana jako „Grażynka”), zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Pierwotnie decyzja o areszcie miała obowiązywać do 11 stycznia 2025 roku.

Po interwencji prokuratury zastosowano inne środki zapobiegawcze – poręczenie majątkowe w wysokości 2 milionów złotych dla Kamila L. i 1 miliona złotych dla Aleksandry K.

Zarzuty i powiązania z grupą przestępczą

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Szczecinie dotyczyło nie tylko samego Kamila L., ale również innych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która organizowała nielegalne loterie internetowe, a także wyłudzała podatek VAT.

Grupa miała tworzyć fałszywe faktury VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji, co skutkowało uszczupleniem wpływów do budżetu państwa.

Zgodnie z ustaleniami śledczych, działalność grupy przestępczej miała na celu nie tylko uzyskanie dochodów z nielegalnej sprzedaży losów w grach losowych, ale także ukrywanie rzeczywistego pochodzenia pieniędzy poprzez operacje finansowe między kontami bankowymi osób powiązanych z grupą. Środki te były następnie przekazywane poza granice kraju pod pozorem pożyczek.

Samochody za blisko 40 mln złotych

W śledztwie zabezpieczono m.in. 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 milionów złotych, nieruchomości wyceniane na 30 milionów złotych, sztabki złota oraz gotówkę. Ponadto na rachunkach bankowych osób i firm związanych z przestępczą działalnością zablokowano ponad 90 milionów złotych.

