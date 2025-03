KRRiT przygląda się pracy TV Republika. Chodzi o materiały na temat WOŚP

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się w dość napiętej atmosferze. Swój udział miała w tym TV Republika, która przed finałem wyemitowała wiele materiałów i rozmów atakujących tę inicjatywę oraz jej organizatora Jerzego Owsiaka.

Gęsta atmosfera wokół WOŚP to wina Republiki?

Doszło nawet do tego, że na początku stycznia 71-letni mężczyzna zagroził zastrzeleniem lidera WOŚP. Został namierzony przez służby i przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych oraz zniewagi. W trakcie przesłuchania zeznał, że gwałtowną reakcję wywołało u niego obejrzenia krytycznego programu o WOŚP w TV Republika.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski podczas konferencji prasowej powiedział o 15 tys. wystąpień, które dotyczyły materiałów Telewizji Republika oraz wPolsce24. W styczniu i lutym wpłynęło łącznie ponad 17 tys. zgłoszeń, więc te związane z WOŚP stanowiły przytłaczającą większość.

WOŚP 2025. KRRiT analizuje skargi na Republikę i wPolsce24

– W tej chwili analizujemy materiały przesłane przez WOŚP. Sprawdzamy czy materiały przez nich przesłane polegają na prawdzie – mówił Świrski. Dodawał, że nadawcy nadesłali już żądane materiały i informacje w sprawie wysuwanych pod ich adresem zarzutów. Chodziło m.in. o materiały na temat wykorzystania przez WOŚP dotacji PZU na pomoc powodzianom.

– Te 15503 skargi, o których mówiłem na początku to są w większości generowane przez automat petycyjny, który został przez jedną z fundacji stworzony. One nie wymagają rozpatrzenia, bo nie zawierają odniesienia do konkretnych faktów audycji kwestionowanych. To rodzaj protestu obywatelskiego przeciwko treściom tej audycji czy programom Republiki i wPolsce24 – tłumaczył Maciej Świrski.

Przewodniczący KRRiT zaznaczył, że na podstawie wszystkich skarg ze stycznia i lutego wszczęto 112 postępowań. Wśród nich są także takie, które dotyczą WOŚP. Wirtualne Media dodają, że w wysyłaniu skarg pomagał popularny działacz na rzecz osób LGBT Bart Staszewski. To on zamieścił w mediach społecznościowych specjalny formularz.

