Sensacyjne znalezisko w bańce po mleku. Odkrycie zaskoczyło historyków

Po odnalezieniu bańki znalezisko trafiło do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia specjalistycznej konserwacji na miejscu sztandar przekazano do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Tam, po otwarciu pojemnika, okazało się, że jest to płat sztandarowy 68. Pułku Piechoty. Co ciekawe, grot od tego sztandaru znajdował się już wcześniej w sochaczewskim muzeum.

Historyczna tajemnica ujrzała światło dzienne. Eksperci zaskoczeni

Specjaliści z Pracowni Konserwacji Tkanin Muzeum Wojska Polskiego podjęli się zadania rekonstrukcji zabytku. Jakub Wojewoda z Muzeum Wojska Polskiego zaznaczył, że sztandar jest w niezłym stanie – najważniejsze, że zachował się w całości. Jednak prace konserwacyjne potrwają co najmniej kilka lat.

Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Radosław Jarosiński, wyraził nadzieję, że po zakończeniu konserwacji sztandar wróci do Sochaczewa, gdzie mógłby stać się częścią ekspozycji lokalnego muzeum. Podkreślił, że w kolekcji muzeum znajduje się już sztandar 59. Pułku Piechoty, który również został odnaleziony podczas eksploracji w 1984 roku.

Historia 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Wrzesiński Pułk Piechoty, znany również jako 10. Pułk Strzelców Wielkopolskich, został sformowany 21 stycznia 1919 roku jako 1. Pułk Rezerwy Strzelców Wielkopolskich. W lutym 1920 roku jednostka otrzymała ostateczną nazwę – 68. Pułk Piechoty. W okresie międzywojennym pułk stacjonował we Wrześni, a jego żołnierze brali udział w wielu ważnych wydarzeniach, w tym w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w obronie Polski we wrześniu 1939 roku.

Ukrycie sztandaru podczas kampanii wrześniowej

We wrześniu 1939 roku, podczas walk nad Bzurą, żołnierze 68. Pułku Piechoty, chcąc uchronić sztandar przed zniszczeniem lub przejęciem przez wroga, zdecydowali się go ukryć. Sztandar został zabezpieczony w metalowej bańce na mleko, zamykanej drewnianym deklem i uszczelnionej smołą. Mimo tych środków ostrożności czas i wilgoć doprowadziły do znacznego uszkodzenia tkaniny.

