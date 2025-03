Po 40 latach znalazły plecak zaginionego ojca. Pokazały zawartość

Doświadczony argentyński wspinacz Guillermo Vieiro zaginął w roku 1985 razem z towarzyszącym mu 20-letnim Leonardo Rabalem. Znajdował się wówczas na trudnym, rzadko zdobywanym wulkanie na granicy Argentyny i Chile – Tupungato.

Na zboczu Tupungato odkryto plecak zaginionego wspinacza

40 lat po tragicznej wyprawie udało się odnaleźć plecak 44-latka. Leżał na zboczu Tupungato, zniszczony po wielu latach pod pokrywą lodową, ale nadal zawierający sprzęt i przedmioty osobiste Vieiro. Odkrywcy zabrali znalezisko i odnieśli do miasta Mendoza, z którego wspinacz wyruszał na wyprawy.

Wkrótce po plecak zgłosiły się córki zaginionego. Okazało się, że oprócz sprzętu do wspinaczki, we wnętrzu znaleziono także dwa filmy Super8. Argentyńskie media podkreślają, że materiały te zachowały się w zaskakująco dobrym stanie. Teraz rozpoczną się próby odzyskania ich zawartości w laboratorium.

Argentyna. Córki Guillerme Vieiro o niezwykłym znalezisku

Wzruszona rodzina Vieiro liczy na to, że odnalezienie plecaka pomoże odtworzyć ostatnie chwile wspinacza. — To nie jest zwykłe znalezisko, to list od naszego ojca z przeszłości – podkreślała Azul Vieiro w rozmowie z dziennikarzami.

Odkrycie plecaka argentyńskie media traktują jako historyczne znalezisko. Nazywają je nawet jednym z największych w historii południowoamerykańskiej wspinaczki wysokogórskiej. Podkreśla się, że to nie tylko pamiątka, ale też możliwe nowe informacje o tragedii, która zakończyła karierę jednego z największych argentyńskich wspinaczy.

— Być może nagrania pomogą wyjaśnić, co naprawdę się wydarzyło na Tupungato – podkreślają komentatorzy w rozmowie z hiszpańskim „El Pais”. — To odzyskanie fragmentu naszej historii, która przez 40 lat była zamknięta w lodzie – dodają.

