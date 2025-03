Kapryśna wiosna w Polsce. Pogoda może spłatać figla

Pierwsze dni tygodnia nie rozpieszczają mieszkańców Polski. Poniedziałkowy poranek przynosi intensywne ochłodzenie, a w wielu miejscach kraju występują opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Szczególnie trudne warunki panują na północnym wschodzie, gdzie temperatura oscyluje w okolicach 0°C, a na drogach występują utrudnienia spowodowane marznącymi opadami.

Najchłodniej jest w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokazują -3°C nawet w ciągu dnia. Na południu kraju temperatury nocą spadają do -8°C, a w rejonach górskich nawet do -14°C. Wiatr wiejący z prędkością do 75 km/h potęguje uczucie zimna, zwłaszcza na Wybrzeżu.

Poprawa pogody i stopniowy wzrost temperatury

Zmiana pogody nastąpi już od wtorku. Masy arktycznego powietrza stopniowo ustępują, co poskutkuje wyraźnym rozpogodzeniem. Chociaż na północy i wschodzie kraju nadal mogą występować przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, to w większości regionów słońce pojawi się coraz częściej.

Temperatury również zaczną wzrastać. We wtorek na Podhalu utrzymają się w granicach 0°C, ale na wschodzie kraju będzie już 2°C, a na zachodzie nawet 8°C. Wiatr, choć wciąż porywisty, stopniowo osłabnie.

Środa i czwartek przyniosą jeszcze większe ocieplenie. Temperatury w całym kraju znów wzrosną – na wschodzie będzie do 7°C, a na zachodzie nawet do 11°C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą około 5°C.

W czwartek będzie jeszcze cieplej: od 9°C na północnym wschodzie do 14°C na zachodzie Polski. Wiatr stanie się słaby i nie będziemy odczuwać już tak dotkliwego chłodu.

Zmiana aury na początku wiosny

Choć końcówka kalendarzowej zimy będzie pogodna, to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przyniesie pogorszenie warunków atmosferycznych.

„Rozpoczynający się tydzień przełomu kalendarzowej zimy i wiosny zacznie się, jak na zimę przystało, chłodno i z opadami śniegu” – podkreślają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z prognozami, w piątek na niebie pojawi się więcej chmur, a wraz z nimi przelotne opady deszczu. Temperatury utrzymają się na stosunkowo wysokim poziomie – od 10°C do 15°C, a nad morzem od 6°C do 9°C.

Pierwszy wiosenny weekend – ciepło, ale z opadami

Pierwszy weekend wiosny będzie pochmurny i deszczowy. W sobotę chmury zdominują niebo, choć możliwe będą też krótkie przejaśnienia. Mimo tego temperatura nie spadnie drastycznie. Polska podzieli się na dwa obszary:

chłodniejsze południe, centrum i Wybrzeże z temperaturami od 5°C do 8°C,

cieplejszy zachód i północny wschód, gdzie termometry pokażą nawet 12°C.

Na Wybrzeżu prognozowane są silniejsze porywy wiatru, osiągające prędkość do 55 km/h.

W niedzielę sytuacja pogodowa będzie podobna – nadal pochmurno i deszczowo. Temperatury utrzymają się na poziomie od 10°C do 14°C. W rejonach podgórskich będzie chłodniej – od 6°C do 10°C. Porywisty wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna może być nieco niższa.

Co nas czeka w kolejnych tygodniach?

Synoptycy IMGW wskazują, że marzec 2025 roku będzie miesiącem o temperaturach wyższych od średniej wieloletniej. Oznacza to, że mimo epizodów zimowych i okresowych przymrozków Polska powinna doświadczyć stosunkowo ciepłej wiosny.

„Rozpoczynająca się w piątek kalendarzowa wiosna przyniesie zmianę pogody” – zapowiada IMGW, wskazując na nadchodzące opady deszczu oraz stopniowe ocieplenie.

