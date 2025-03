MKiDN reaguje na interpelację ws. Sanah. Pasławska zadała dwa pytania

Urszula Pasławska złożyła interpelację w sprawie uhonorowania Sanah odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w dowód uznania jej wyjątkowego wkładu w popularyzowanie polskiej poezji wśród młodego pokolenia.

„Artystka podjęła się ambitnego zadania, wykonując w nowoczesnych aranżacjach utwory, których teksty stanowią wiersze wybitnych polskich poetów, takich jak Adam Asnyk, Julian Tuwim, Wisława Szymborska czy Juliusz Słowacki. Przykładem tych działań jest album »Sanah śpiewa poezyje«, zawierający dziesięć utworów z muzyką skomponowaną do wybranych dzieł literackich” – napisała posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Sanah z odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”? Jest interpelacja

„Sanah nadaje klasycznym tekstom nowy kontekst, czyniąc je bardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla współczesnych odbiorców. W ten sposób przywraca polskiej poezji należne jej miejsce, trafiając z przekazem do młodych Polaków. Jej interpretacje spotykają się z zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem, co potwierdza tezę niektórych krytyków, że dla popularyzacji literatury zrobiła dużo więcej niż tradycyjne lekcje języka polskiego” – kontynuowała Pasławska.

Posłanka PSL podkreśliła, że innowacyjne i odważne podejście do poezji nie tylko wyróżnia Sanah na scenie muzycznej, ale także przyczynia się do promowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Urszula Pasławska zwróciła się do MKiDN z dwoma pytaniami: czy resort planuje uhonorować Sanah odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz jakie działania podejmuje w celu wspierania działań polskich artystów, którzy promują literaturę wśród młodych ludzi.

MKiDN reaguje na ruch Pasławskiej. „Stosowny wniosek”

Na interpelację odpowiedział Maciej Wróbel, sekretarz stanu w MKiDN.

„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi działania wspierające promocję literatury i czytelnictwa, w tym polskiej poezji, honoruje także osoby zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Jedną z dróg wsparcia jest Program Ministra »Promocja czytelnictwa«, który służy dofinansowaniu projektów inspirujących do czytania. Jego celem nadrzędnym jest zaproszenie do rozmowy o książkach” – poinformował.

Jak dodano, MKiDN przyznaje stypendia z zakresu upowszechniania kultury, m.in. w dziedzinie animacji i edukacji kulturalnej, a także wyróżnienia. „W zakresie wyróżnienia Sanah odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” uprzejmie informuję, że Posłanki i Posłowie Sejmu RP są uprawnionymi wnioskodawcami i mogą zgłosić kandydaturę twórczyni do odznaczenia, wypełniając stosowny wniosek zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej MKiDN” – podsumował Maciej Wróbel.

