Ważny list Andrzeja Dudy do Donalda Tuska. W środku siedem pytań

Andrzej Duda wysłał list do Donalda Tuska. Prezydent na wstępie przypomniał w nim, że „wielokrotnie przestrzegał przed skutkami nielegalnych zmian personalnych w prokuraturze”, których premier dopuścił się z Adamem Bodnarem. Według Dudy „nie budzi dziś żadnych wątpliwości fakt, że działania te skorelowane z kwestionowaniem składu i orzecznictwa TK, SN i sądów powszechnych godzą w interesy Polski, zagrażają bezpieczeństwu prawnemu Polaków, poszanowaniu ich praw i wolności”.

Głowa państwa oceniła, że „złamanie prawa poprzez powołanie na stanowisko Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka zapoczątkowało szereg wadliwych, motywowanych politycznie zmian w PK i na niższych szczeblach organizacyjnych prokuratury”. Duda wspomniał też o Ewie Wrzosek. Zauważył, że „wielokrotnie publicznie w mediach czy wpisach na platformie X wypowiadała się w sposób jednoznacznie wskazujący jej zaangażowanie polityczne”.

Andrzej Duda zabrał głos ws. prokurator Ewy Wrzosek

Według prezydenta „budzi to bardzo poważne wątpliwości w kontekście obowiązków prokuratora”. Duda przypomniał zapis, zgodnie z którym prokurator powinien „strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności”. Zauważył też, że prokurator nie może „brać udziału w żadnej działalności politycznej”, a także powinien kierować się „zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli”.

Głowa państwa przypomniała słowa Wrzosek z jednego z wywiadów z grudnia 2024 r., że „to nie jest czas, aby ściśle trzymać się litery prawa”. Duda wskazał, że wyznaczenie prokurator do prowadzenia śledztwa ws. „dwóch wież” budzi „fundamentalne wątpliwości i może świadczyć o woli upolitycznienia sprawy przez »kierownictwo« prokuratury”. Zdaniem prezydenta Wrzosek powinna zostać wyłączona z tej sprawy.

Prezydent domaga się odpowiedzi ws. śmierci Barbary Skrzypek

Duda zwrócił również uwagę na podnoszony fakt, że w przesłuchaniu Barbary Skrzypek nie wziął udział jej pełnomocnik. Głowa państwa wyraziła również wątpliwości co do apolityczności mec. Jacka Dubois. „Okoliczności towarzyszące przesłuchaniu Pani Barbary Skrzypek wymagają rzetelnego sprawdzenia pod kątem prawnym i faktycznym przez prokuraturę” – brzmi fragment listu Dudy do Tuska.

„1. jakie przyczyny stanęły za wyznaczeniem prokurator Ewy Wrzosek jako referenta tzw. sprawy »dwóch wież« i kto ją podjął? Czy Prokuratura Krajowa objęła przedmiotowe postępowanie nadzorem? 2. Jakie było uzasadnienie decyzji o odmowie udziału w przesłuchaniu Pani Barbary Skrzypek w charakterze świadka jej pełnomocnika? 3. Czy w tym postępowaniu innym świadkom także odmówiono możliwości udziału pełnomocnika w przesłuchaniach?” – brzmią pytania.

Głowa państwa z apelem do Donalda Tuska

Kolejne z nich z nich dotyczą tego: „4. Ile trwało przesłuchanie Pani Barbary Skrzypek? Czy w czasie jego trwania zarządzone zostały przerwy? Czy miała miejsce sytuacja odmowy zarządzenia przerwy, o którą wnioskowała świadek? 5. Czy przesłuchanie było nagrywane? 6. Kto sporządzał protokół z przesłuchania oraz 7. Czy Pani Barbara Skrzypek samodzielnie odczytała protokół?”. Duda zaapelował też do Tuska o „przywrócenie ładu prawnego w organizacji i działaniu prokuratury”.

