Pogodowy rollercoaster. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Jak prognozują meteorolodzy, chłód nie opuści Polski tak szybko. Powoli jednak zacznie się prawdziwa, ciepła, choć niezbyt słoneczna i piękna wiosna.

Nocne przymrozki. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące przymrozków na terenie całej Polski. Według prognoz nocami i nad ranem temperatura powietrza może spadać od -5°C do -1°C, a przy gruncie nawet do około -8°C. Alarmy te mają obowiązywać najpóźniej do godziny 8:00 w sobotę, 22 marca.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prowadzenie pojazdów w takich warunkach może być utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej.

Prognozy na kolejne dni. Ciepło w dzień, zimno w nocy

Mimo przymrozków prognozy na najbliższe dni wskazują na stopniowe ocieplenie w ciągu dnia. Już dziś na zachodzie kraju temperatura może osiągnąć 10-11°C, a w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej.

Od czwartku do soboty w większości regionów Polski temperatura przekroczy 10°C, a na zachodzie i południowym zachodzie może wynieść nawet 16-18°C. Jedynie nad morzem i na Suwalszczyźnie będzie nieco chłodniej – od 8 do 10°C.

Należy jednak pamiętać, że mimo ciepłych dni nocami nadal mogą występować przymrozki, choć będą one coraz słabsze i nie obejmą całego kraju. Do weekendu ujemne temperatury nocą mogą utrzymywać się na północnym wschodzie, wschodzie i południu Polski.

Zmiana pogody od niedzieli. Opady i burze

Od niedzieli prognozowane są zmiany w pogodzie. Do Polski mają dotrzeć fronty atmosferyczne, które przyniosą więcej chmur, opady deszczu oraz wiosenne burze. Opady mogą być miejscami intensywne, ale można również liczyć na chwile ze słońcem. Przewiduje się, że najsłabiej popada na zachodzie i północnym zachodzie kraju, a najmocniej na południu, gdzie lokalnie w kilka dni może spaść miesięczna norma opadów dla marca.

Mimo opadów do połowy przyszłego tygodnia temperatura pozostanie wysoka. Nocne przymrozki całkowicie zanikną, a w ciągu dnia temperatura będzie wynosić powyżej 10°C. Niewykluczone, że na zachodzie, południu i w centrum kraju odnotujemy nawet 17-20°C.

Możliwy powrót chłodów pod koniec marca

Pod koniec marca prognozowany jest jednak powrót chłodu. Możliwe są nocne przymrozki, a miejscami nawet w ciągu dnia temperatura może nie przekroczyć 5-9°C. Wygląda na to, że niestabilna, przeplatana opadami pogoda utrzyma się w Polsce na dłużej.

Długoterminowe prognozy. Marzec cieplejszy niż zwykle

Według eksperymentalnej prognozy długoterminowej IMGW-PIB średnia miesięczna temperatura powietrza w marcu 2025 roku prawdopodobnie będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej mieścić się będzie w zakresie normy wieloletniej.

Podobne prognozy przedstawia amerykański model CFSv2, który wskazuje, że średnia temperatura w Polsce w marcu 2025 roku może być o około 1-2,5°C wyższa niż zwykle obserwujemy w pierwszym miesiącu meteorologicznej wiosny. Należy jednak pamiętać, że mimo prognozowanego cieplejszego miesiąca nie zabraknie okresów zdecydowanie chłodniejszych, które będą się utrzymywać przez co najmniej kilka dni.

