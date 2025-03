Skandaliczne zachowanie Ozdoby. Stanowczy krok Bodnara

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zawiadomił przewodniczącą Parlamentu Europejskiego o niegodnych słowach eurodeputowanego PiS Jacka Ozdoby. Chodzi o sytuację z poniedziałku 17 marca. Tamtego dnia przed budynkiem prokuratury trwała demonstracja ws. śmierci Barbary Skrzypek. Pojawili się na niej politycy PiS.

Jacek Ozdoba agresywnie o Ewie Wrzosek

Operator TVP przypadkowo zarejestrował skandaliczną wymianę zdań z udziałem Jacka Ozdoby. Nagranie ujawniono w środę, a komentująca je Justyna Dobrosz-Oracz podkreśliła, że politycy doskonale zdawali sobie sprawę z obecności kamery. Z kontekstu miało wynikać, że sytuacja dotyczy prokurator Ewy Wrzosek.

– Ja ją pchnę, no co ty. Niech spiep**a – powiedział Jacek Ozdoba. – Nie no, ale delikatnie – zareagował Marek Suski. – Ja wiem, niech ona w ogóle nie wychodzi – mówił Ozdoba. – Żeby, wiesz, się nie przewróciła – stwierdził Suski. – Bo ona specjalnie może – kontynuował Ozdoba. – Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci – ocenił Suski.

– Szkodnik. No nie, to jest bezczelne babsko – dodawał jeszcze Ozdoba. – To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać – komentował Jan Kanthak. – Ale ona jest psychiczna – zakończył Ozdoba.

Adam Bodnar reaguje na zachowanie europosła PiS

W piątek 21 marca komunikat odnośnie tamtego incydentu pojawił się na stronie internetowej Prokuratury Krajowej. Poinformowano w nim, że tego samego dnia prokurator generalny Adam Bodnar skierował pismo do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli w sprawie wydarzenia z udziałem europosła Jacka Ozdoby.

„Zachowanie europosła Jacka Ozdoby przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie budzi poważne zastrzeżenia etyczne i pozostaje w sprzeczności z wartościami prezentowanymi w Unii Europejskiej w zakresie poszanowania godności człowieka.

Europarlamentarzysta zobowiązany jest do zachowania jak najwyższych standardów, zarówno podczas prac parlamentarnych, jak i w sytuacjach z tą działalnością niezwiązanych” – czytamy.

„Pismo prokuratora generalnego jest wyrazem sprzeciwu wobec jakiejkolwiek formy agresji wyrażanej przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, a w tym przypadku, agresji słownej skierowanej wobec prokurator Ewy Wrzosek” – podkreślał Adam Bodnar.

