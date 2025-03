Rewolucja w finansowaniu Kościoła. Ministra podała konkret

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wróciła do zagadnienia likwidacji Funduszu Kościelnego. – Skierowałam wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej likwidującej Fundusz Kościelny – oznajmiła. – Dość czekania, czas na działania – dodawała.

Lewica mówi o likwidacji Funduszu Kościelnego

Polityk Nowej Lewicy przypomniała, że likwidacja Funduszu Kościelnego to zobowiązanie wyborczej nie tylko jej formacji. – Zresztą, nie byliśmy w tym sami – ten postulat pojawia się także w 100 konkretach KO. Taki był też cel i zadanie powołanego przez premiera Donalda Tuska Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Zespołu powołanego w styczniu 2024 roku – podkreślała.

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat podczas wspólnego wystąpienia mówiły o zyskach, jakie Kościół katolicki czerpał w Polsce za poprzednich rządów. – Osiem lat rządów PiS to są ogromne koncesje pieniężne dla kleru – mówiła Żukowska. – Absolutnym rekordzistą jest Ministerstwo Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To 4,394 mld zł. To razem z finansowaniem uczelni wyższych – podliczała.

Lewica podlicza, ile Kościół dostał z kasy państwa

Kolejnym resortem było MSWiA z 1,943 mld zł i Ministerstwo Kultury z 1,342 mld zł przekazanych na cele Kościoła. Podkreślono przy tym, że resort kultury wydawał pieniądze m.in. na ochronę kościelnych zabytków, czego Lewica akurat ograniczać nie zamierza.

Jak podsumowała Żukowska, „na Kościół” przez ostatnich 8 lat wszystkie ministerstwa przeznaczyły 9,986 mld zł. Dodatkowo komisja majątkowa przy MSWiA oddała związkom wyznaniowym ponad 65 tys. hektarów ziemi. – We wszelkich formach wsparcia Tadeusz Rydzyk otrzymał prawie pół miliarda z polskiego budżetu – podkreślała.

