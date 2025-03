Została wybrana niecały rok temu, mieszkańcy już mają jej dość. Będzie referendum

Komitet Referendalny Reset poinformował w mediach społecznościowych, że 11 maja odbędzie się referendum odwoławcze prezydent Zabrza Małgorzaty Rupniewskiej i Rady Miasta. Głosowanie odbędzie się od godziny 7:00 do godz. 21:00. Aby referendum było ważne, musi w nim zagłosować minimum trzy piąte zabrzan, którzy wybrali prezydent i radę miejską w wyborach. Będzie to odpowiednio 25,9 i 29,6 tys. osób.

Małgorzata Rupniewska zostanie odwołana? Jest data referendum w Zabrzu

Zbieranie podpisów rozpoczęło się na początku lutego. Jako powód podano „liczne, niepokojące i szkodliwe działania i zaniechania w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz jednostkach, instytucjach i spółkach miasta Zabrze”. Za szczególnie szkodliwe uznano „błyskawiczne powiększenie zadłużenia samorządu o kilkaset milionów złotych”, co przełożyło się na podwyższone opłaty lokalne.

Inne wymienione powody to: nieprzemyślane zwolnienia grupowe w urzędzie, jednostkach i spółkach miejskich; decyzja o zaprzestaniu licznych wydarzeń kulturalnych; działania niszczące wizerunek miasta, do których zaliczono informacje o rzekomym bankructwie Zabrza, co miało zniechęcić potencjalnych inwestorów; czy przedłużanie procesu prywatyzacji klubu piłkarskiego Górnik Zabrze.

Protestują przeciwko prezydent Zabrza. Oto, co zarzucają włodarz miasta

Wymieniono też inne powody jak: nieudolna zmiana operatora wywożenia odpadów, wstrzymanie procesów inwestycyjnych, niejasne finansowanie komunikacji społecznej przez spółkę ZARI, rekrutowanie nowych zarządów spółek komunalnych poza miastem, brak szczerej komunikacji ws. planów rozwojowych zabrzańskiej oświaty oraz drastyczne podwyżki opłat lokalnych i znaczne zubożenie mieszkańców Zabrza.

