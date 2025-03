Kosmiczne zjawisko nad Polską. Świetlisty wir rozbłysnął na niebie

O tym zaskakującym zdarzeniu poinformował Karol Wójcicki, popularyzator astronomii. Na swoim facebookowym profilu „Z głową w gwiazdach” opublikował zapierające dech w piersiach zdjęcia, na których widać jasny wir na nocnym niebie.

„Dziś, 24 marca 2025 roku, o godzinie 18:48 czasu polskiego, z kompleksu startowego SLC-40 na Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie, rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała z tajną misją NROL-69 na zlecenie Narodowego Biura Rozpoznania (NRO)” – napisał Karol Wójcicki.

Jak dodaje ekspert, celem lotu było wyniesienie na orbitę satelity USA-498. Jego dokładne zadania nie są znane, ponieważ jest to wojskowy sprzęt. Po udanym starcie pierwszy stopień rakiety wrócił na Ziemię i bezpiecznie wylądował na Cape Canaveral. Był to jego drugi lot – wcześniej brał udział w misji Starlink.

Kosmiczny wir nad Polską. Niezwykle rzadki widok

Rakieta leciała taką trasą, że była widoczna na niebie nad Polską. Podczas drugiego przelotu Falcona 9 nad naszym krajem doszło do uwolnienia resztek paliwa z drugiego stopnia rakiety. „Dzieje się to już w przestrzeni kosmicznej – kilkaset kilometrów nad Ziemią – gdzie nie ma powietrza, więc wyrzucone gazy nie rozpraszają się chaotycznie, lecz tworzą symetryczne struktury” – czytamy we wpisie eksperta.

Jeśli rakieta w tym czasie się obraca, uwalniane paliwo może układać się w formę spirali lub wiru. Kiedy pada na nie światło Słońca, wygląda to jak kosmiczna galaktyka. To niezwykłe zjawisko, które można było zobaczyć także nad Polską.

Internauci zachwyceni. „Fantastyczne!”

„Nie przyszło mi do głowy, że zrobią to na TEJ orbicie i to zaledwie na dwa okrążenia po starcie. To bardzo nietypowe” – zachwycał się autor wpisu.

Zdjęcia i post zrobiły spore wrażenie na obserwujących profil eksperta. „Widziałam!!! Fantastyczne! Myślałam, że to efekt zaparowanych okularów, ale to był Falcon w otoczce” – napisała jedna z internautek komentujących post Karola Wójcickiego. „Byłam pod wrażeniem”, „widziałam, aż się wystraszyłam” – dzielili się wrażeniami inni użytkownicy mediów społecznościowych.

facebookCzytaj też:

Tajemnicze chmury nad Słupskiem. Meteorolodzy zaskoczeniCzytaj też:

Zorza polarna ponownie rozbłyśnie nad Polską? Eksperci mają dobre wieści