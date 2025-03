Milioner z Podhala trafi do więzienia. Ma za sobą kontrowersyjną przeszłość

Tomasz Ż. cieszy się na Podhalu złą sławą. Milioner pochodzi z dobrze znanej w okolicy rodziny piekarzy. Swój majątek zgromadził na inwestycjach w sklepy spożywcze oraz nieruchomości. W 2013 roku zaproponował zakup kolejki linowej na Kasprowy Wierch.

Zakopane. Tomasz Ż. w rękach policji

O biznesmenie głośno było głównie za sprawą jego zatargów z prawem. Tomasz Ż. wielokrotnie łamał przepisy budowlane. W 2016 roku wsławił się blokadą budowy ronda między Nowym Targiem a Szaflarami. Rondo miało prowadzić do konkurencyjnej dla niego galerii. Z kolei w Krakowie bez wymaganych zgód przebudował XIV-wieczną kamienicę przy ulicy Szpitalnej, za co ukarano go karą 500 tys. złotych.

Cztery lata później Tomasz Ż. zarządził rozbiórkę należącego do niego pensjonatu Panorama w Zakopanem. Prace rozpoczęły się mimo tego, że budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Gdy na miejsce dotarli policjanci, część konstrukcji została już zniszczona.

Na biznesmena nałożono karę ośmiu miesięcy bezwzględnego więzienia i obowiązek zapłaty 60 tys. zł nawiązki na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem. – Został też zobowiązany wyrokiem sądu do przywrócenia zniszczonego budynku do stanu sprzed rozpoczęcia prac — mówił dwa lata temu w rozmowie z Onetem sędzia Bogdan Kijak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Mężczyzna odwołał się od wyroku, jednak w lutym 2025 roku wyrok się uprawomocnił.

Milioner z Podhala trafi do więzienia

W poniedziałek 24 marca Tomasz Ż. został zatrzymany w celu odbycia wyroku. Biznesmen dopiero co wyszedł na wolność po odbyciu kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Krakowie Podgórzu. Powód? Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz niezastosowanie się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.